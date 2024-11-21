我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

州長下令 德州各機構斷絕與中國投資關係

賴清德任內首度出訪 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

記者周佑政／台北即時報導
台總統府發言人郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現對太平洋友邦的重視，持續深化台灣與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德總統率團回訪友邦。(記者周佑政／攝影)
台總統府發言人郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現對太平洋友邦的重視，持續深化台灣與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德總統率團回訪友邦。(記者周佑政／攝影)

賴清德總統將在30日啟動「繁榮南島、智慧永續」出訪友邦行程，將訪問中華民國南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉，預計12月6日返抵國門，這也是賴清德上任後首度出訪友邦。至於過境地點，台總統府及外交部則保密到家。

台總統府發言人郭雅慧表示，今年適逢中華民國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45周年、與馬紹爾群島共和國建交26周年，以及與帛琉共和國建交25周年。

郭雅慧說，今年5月，太平洋3友邦元首，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉總統惠恕仁都率團訪台，參加賴清德就職典禮。上個月，戴斐立又再次來訪，擔任中華民國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴清德回訪。

郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現對太平洋友邦的重視，持續深化台灣與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德率團回訪友邦。

郭雅慧說，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續，第一、智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性，第二、民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

媒體關注賴清德此行是否過境美國夏威夷，外交部次長田中光說，相關過境安排，都在持續規劃中，目前不方便透露，但有四項重要原則，包括安全、尊嚴、便利與舒適。

賴清德出訪期間，是否可能有來自中國大陸的騷擾、國安團隊如何因應？田中光說，「高層出訪一向都是我們非常關注的事，維安會做充分準備」，也呼籲中國，不要做無謂的干擾，包括發動僑胞干擾。台灣駐在地的大使館，會跟當地僑胞、安全單位保持充分合作，要確保出訪沒有無端的騷擾。

賴清德 中華民國 邦交

上一則

台好市多客家鹹豬肉藏「黑化版」 網怒：員工太隨便

延伸閱讀

核四用地「不准予廢止徵收」 遭反核民團批騙選票

核四用地「不准予廢止徵收」 遭反核民團批騙選票
馬英九斥賴清德和平之路是詐術 綠：誰詐欺國人很清楚

馬英九斥賴清德和平之路是詐術 綠：誰詐欺國人很清楚
新聞評論／勿問習近平說什麼 要問賴清德做什麼

新聞評論／勿問習近平說什麼 要問賴清德做什麼
藍委：聽說賴清德允美牛豬鬆綁 卓榮泰：沒討論過

藍委：聽說賴清德允美牛豬鬆綁 卓榮泰：沒討論過

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名