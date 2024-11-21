賴清德任內首度出訪 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

台總統府發言人郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現對太平洋友邦的重視，持續深化台灣與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德總統率團回訪友邦。(記者周佑政／攝影)

賴清德 總統將在30日啟動「繁榮南島、智慧永續」出訪友邦行程，將訪問中華民國 南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉，預計12月6日返抵國門，這也是賴清德上任後首度出訪友邦。至於過境地點，台總統府及外交部則保密到家。

台總統府發言人郭雅慧表示，今年適逢中華民國與太平洋邦交 國吐瓦魯國建交45周年、與馬紹爾群島共和國建交26周年，以及與帛琉共和國建交25周年。

郭雅慧說，今年5月，太平洋3友邦元首，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉總統惠恕仁都率團訪台，參加賴清德就職典禮。上個月，戴斐立又再次來訪，擔任中華民國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴清德回訪。

郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現對太平洋友邦的重視，持續深化台灣與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德率團回訪友邦。

郭雅慧說，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續，第一、智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性，第二、民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

媒體關注賴清德此行是否過境美國夏威夷，外交部次長田中光說，相關過境安排，都在持續規劃中，目前不方便透露，但有四項重要原則，包括安全、尊嚴、便利與舒適。

賴清德出訪期間，是否可能有來自中國大陸的騷擾、國安團隊如何因應？田中光說，「高層出訪一向都是我們非常關注的事，維安會做充分準備」，也呼籲中國，不要做無謂的干擾，包括發動僑胞干擾。台灣駐在地的大使館，會跟當地僑胞、安全單位保持充分合作，要確保出訪沒有無端的騷擾。