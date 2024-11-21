薄瓜瓜將辦婚禮 陸委會梁文傑：無資料顯示他有英國籍

陸委會副主委兼發言人梁文傑21日主持陸委會例行記者會。（記者陳政錄／攝影）

前中共 高官薄熙來 之子薄瓜瓜 近日低調赴台，傳周末舉辦婚禮，其身分和國安疑慮備受關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑21日在記者會上進一步說明，我方沒有資料顯示他有英國籍，重申薄瓜瓜是以中國大陸人士身分，依規定申請來台團聚，至於會不會申請在台灣定居，「這是未來的事」，台灣也不會成為中共貪腐官員的避風港。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會，就薄瓜瓜的國籍、紅色背景，但是否可能因此成為其家人赴台管道，造成台灣成為中共貪腐高官的「避風港」等疑慮，做出回應。

梁文傑說，薄瓜瓜案完全依照規定執行，「他是中國大陸人士，與台灣人士結婚後，依照我方規定申請來台團聚」。

因此，對於外傳薄瓜瓜有英國籍，或是持英國護照來台，梁文傑說，「我們並沒有資料顯示他有英國籍，他在申請的時候就是中國大陸人士」。

梁文傑繼續表示，團聚是人倫之常，由於他們已經結婚，我方按照正常程序處理，「不太可能因為他姓薄就不讓他進來」。至於薄瓜瓜未來會不會提出在台灣定居申請，「這是未來的事」，若有會依照正常程序處理。

梁文傑也說，北京或中共到底在不在意、探不探聽，並非我政府審核時須要考慮的問題。至於台灣會不會成為中共貪腐官員的避風港，「我想他們比較喜歡去美國多啦」，目前台灣還沒有這樣的問題。

就薄瓜瓜一案，陸委會上周五曾發聲明表示，本案為中國大陸人士依我方規定申請來台團聚，因申請人身分特殊，政府對全盤狀況均有所掌握；就後續進展，海基會秘書長羅文嘉當時說，目前未收到該案相關申請，若有會依規定進行。羅文嘉也表態「希望天下相愛的人都能得到幸福」。

根據海基會，兩岸人民結婚及申辦大陸配偶來台有相關的程序規定，若一方為中國大陸籍，來台前須先於大陸民政部門登記結婚、辦理公證書，再到海基會辦理文書驗證，後向移民署申請「大陸配偶來台團聚」，接著在機場面談後，於台灣戶政事務所完成辦理結婚登記。