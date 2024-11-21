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對台高報軍售款 美軍火商雷神52億台幣賠罰款已繳國庫

記者李人岳、屈彥辰／台北21日電
美國軍火商雷神公司涉及浮濫報價對台軍售價款，台國防部表示，賠罰款共計52億元台幣已經繳交國庫。（本報資料照片）
美國軍火商雷神公司涉及浮濫報價對台軍售價款，台國防部表示，賠罰款共計52億元台幣已經繳交國庫。（本報資料照片）

美國軍火商雷神公司（RTX）涉嫌高報軍售款，遭美國政府查獲後達成認罪協商。國防部昨天證實，雷神對台方的賠罰款共計52億餘元（台幣，下同，約1.6億美元），已經在日前完成賣匯，並已同步解繳國庫。

國防部表示，美商雷神公司以欺詐性之商業行為，向美國政府收取過高費用，導致台方支付軍售成本被抬高。美司法部日前以重大政府詐欺罪名起訴該公司，後達成換取暫緩起訴之相關協議。配合美司法部門作業，雷神公司詐欺案對台賠罰款，已於11月19日全數完成賣匯，計52億116萬3236元，同步解繳國庫。

國防部強調，確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，為民主國家共同價值標準。針對本次雷神公司司法案件，已請美方安合局及相關安援部門，就其他案項實施清查，以確保台方軍售權益。

這起事件起源於今年6月間，彭博社披露美國聯邦審計署（簡稱GAO）在稽核國防部對外軍售案時，發現雷神公司涉及不法價格欺詐，不但高報軍售價格，造成國際友邦損失，其中還可能涉及洗錢、貪瀆、官商勾結等國際性醜聞的疑慮。

台灣媒體在10月間初揭露，全案經美國聯邦司法部調查，發現其中與台灣直接相關的包括2013年愛國者飛彈系統採購案和2017年的雷達系統採購案，使台灣因雷神高報價格而損失上億美元。

國防部在消息傳出時，證實全案係美國政府主動調查、通知台方，並將代為向廠商求償。事件延燒到10月中旬，傳出雷神同意以支付超過9.5億美元和美國政府達成和解。國防部當時表示與美方保持密切聯繫並掌握最後裁罰結果，美國政府也將把雷神公司溢收款項返還台方帳戶。

此外，國民黨立委洪孟楷昨就國軍借用政治大學場地實施教召一事質詢，教育部長鄭英耀表示，大學可決定是否同意或拒絕，尊重大學治理和權責。

國防部 軍售 司法部

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