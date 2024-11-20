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藍委：聽說賴清德允美牛豬鬆綁 卓榮泰：沒討論過

記者林銘翰／台北20日電
國民黨立委王鴻薇19日質詢，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值？行政院長卓榮泰(右)答詢表示，目前沒有這樣的討論，並強調政府一定會為食安把關。(記者葉信菉／攝影)
國民黨立委王鴻薇19日質詢，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值？行政院長卓榮泰(右)答詢表示，目前沒有這樣的討論，並強調政府一定會為食安把關。(記者葉信菉／攝影)

國民黨立委王鴻薇昨天質詢，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值；行政院長卓榮泰答詢表示，身為國際社會的一員，當然可以跟其他的國家進行交流，不過目前沒有這樣的討論，政府一定會為食安把關。

王鴻薇質詢時，關切美國總統大選過後，台美21世紀貿易倡議談判進度為何；卓榮泰表示，目前還在進行當中。

王鴻薇指出，她現在聽到一個訊息，美國在檢討台灣進口美牛、美豬的障礙，聽說要求台灣進口美國牛絞肉，而且賴清德總統已經點頭答應。

卓榮泰表示，台美21世紀貿易倡議正在進行第二階段，分別有環境、農業與勞工等三個面相，持續階段性進行當中，前一段時間因為美國總統大選，雙方的接觸停下來比較多時間，導致沒有持續性的進展，因此，目前沒有談到。

王鴻薇再問，美國豬腎的萊克多巴胺容許值，現在是0.04PPM，傳出台方同意提高容許值一倍。經濟部長郭智輝聽聞後則反問：「請問委員，這個資料是從哪裡來的？我們沒有看過這樣的命題。」

卓榮泰則表示，沒有這樣的數據，「前一段的接觸停下來，沒有討論實質內容」，台灣身為國際社會的一員，當然可以跟其他國家進行很多交流，但是目前沒有相關討論，而國際標準就是台灣的標準，政府一定會為食安把關，「我們會跟國際同步。」

美國總統大選 賴清德 國民黨

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