黑白集／馬龍訪台 小白球在台海來往 好過共機進出

前總統馬英九邀請北大、清華等7所中國大陸大學的師生來台交流，其中還包含奧運桌球金牌選手馬龍，已提出申請，陸委會主委邱垂正表示，政府已經在處理相關文件，只要是對等交流，政府都正向看待。(記者曾吉松／攝影)

陸委會核准大陸桌球健將「奧運六金王」馬龍訪台。外界原擔心兩岸劍拔弩張，雙方政府不放人，所幸這絲交流空間未被阻斷。馬英九 基金會邀請馬龍等40名高校生來台交流，順利過關，特別感謝陸委會和教育部協助。對比去年陸委會「勸退」陸生團申請案，境遇可謂天壤之別。

賴清德上任後，獲准來台的大陸學術團體屈指可數。川普 勝選，抗中和關稅戰必將齊發，各國急尋外交避險。馬龍團此時訪台，多少有助兩岸關係和緩。對照賴政府運籌對美軍購清單，以及秘魯APEC外交戰場，陸委會放行之舉，顯得平衡變通。

然而，民進黨 面對大陸常不夠自信。陸委會放行馬龍團，重申禁止政治言論、不能傷害台灣地位。海基會副董羅文嘉還「訓示」馬英九基金會，要維護中華民國主權，不應呼應對岸統戰訴求；講得好像台灣多麼脆弱不堪。

陸委會要求陸生來訪不能談政治，海基會卻搶著講政治。羅文嘉夸言，應安排訪團「體驗中國沒有的台灣民主」。海基會邀訪陸團的績效是零，好意思對民間團體耍官威，說三道四。

民進黨政府一再抹紅馬英九舔中，怎料，陸委會口中「未能捍衛主權」的前總統及時提供避險機會。馬龍的小白球，在台海一來一往，總好過共軍機艦進進出出。如此，付給川普的保護費或可稍減。(轉載自聯合報)