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因應美對台軍售 台擬增編愛國者飛彈營

記者洪哲政／台北19日電
空軍因應美對台軍售，將增編一個愛國者飛彈營。圖為在台北市機動部署的愛三飛彈發射車。（本報資料照片）
空軍因應美對台軍售，將增編一個愛國者飛彈營。圖為在台北市機動部署的愛三飛彈發射車。（本報資料照片）

權威管道證實，台灣空軍因應美對台軍售，空軍防空暨飛彈指揮部將再增編一個以愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）為主的愛國者飛彈營，但預算來源不明，台美都在檯面下低調運作。

立法院預算中心明年度國防預算案評估報告，從2007年執行至今，延到2027年才能結案的「愛2性能提升及採購愛3」案，預算額度已累積到1791億餘元台幣，內容卻未揭露「分年預計籌獲品項及數量」。

彭博新聞社曾報導，美國國務院知會國會議員內容，美方已提議對台軍售100枚最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達和支援裝備。台國防部也曾證實，2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛3增程型飛彈，規畫2025、26年，分批完成交運及部署作業。

美國國防部官網今年7月30日1篇軍售製造公告也曾披露，「將由洛馬生產『W31P4Q-20-C-0023』相控陣列追蹤雷達」，提供「巴林、科威特、波蘭、瑞士、台灣及阿拉伯聯合大公國」；這型相列雷達，就是愛國者3型增程型飛彈附屬配備。

消息來源證實，空軍現有愛國者飛彈部隊，包括配備愛國者2型彈631營、愛國者3型彈632及633營，及將在2026年新編成配備PAC-3型 MSE型增程彈的634營。1個營有3套愛國者防空飛彈，未來我國將有12套愛國者飛彈，與國造天弓3型防空飛彈系統數量相當。新編愛國者飛彈營傳以部署花東為主。

美國安全合作局（DSCA）至今未依慣例公布售台愛3MSE增程彈軍售案，台方明年度國防預算案也未載明相關採購預算。美方拒售台M109A6自走砲車後，公開允諾第二階段增售台的18套海馬斯多管火箭系統，至今也未曾正式公告，台方預算案則已載明2027年獲裝。

空軍司令部表示，武器籌建及部署，援例不予說明。官員私下補充表示，增編愛國者營固然要做，但此事近年不會發生，因此看不到預算案。

預算 軍售 國防部

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