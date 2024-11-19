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習點名賴？台國安局長：不排除陸認知作戰間

台灣新聞組／台北19日電
國安局長蔡明彥18日赴立法院備詢，會前受訪表示，習近平點名「賴清德」一事，不排除為陸方外交部或官媒刻意操作。（記者許正宏／攝影）
國安局長蔡明彥18日赴立法院備詢，會前受訪表示，習近平點名「賴清德」一事，不排除為陸方外交部或官媒刻意操作。（記者許正宏／攝影）

「拜習會」16日在秘魯登場，中國大陸官媒釋出訊息指稱，大陸國家主席習近平首次公開點名賴清德總統。不過，台方相關單位向美方確認，無論公開或私下談話，習近平都沒有提到「賴清德」3個字。國安局長蔡明彥昨也表示，不能排除是認知作戰。

美國總統拜登與習近平日前在秘魯亞太經合會（APEC）領導人非正式會議期間會晤，會後大陸中央電視台及新華社報導，首度公開點名賴清德為台獨，並指台獨分裂行徑與台海和平穩定水火不容。隨後多名大陸學者也評論習近平「指名道姓」一事。

由於陸方並未釋出相關畫面，台方相關單位向美方確認，不論公開或私下談話，都沒提到「賴清德」。涉外人士並指出，這在本次APEC會議不是首次發生，新加坡總理黃循財15日在APEC場邊會晤習近平，會後陸方對外宣稱「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。」但經台方查證，新加坡並未發表此等言論，中方說法顯非事實。

蔡明彥昨赴立法院備詢，會前受訪表示，比對美國白宮新聞稿，以及中共領導人習近平過去在這類場合談話，較少直接點名台灣領導人，不能排除是否為陸方外交部或官媒刻意操作。他說，相同狀況也發生在日前習近平與黃循財會談；還原過程，可能有媒宣操作考量。

不過，新加坡外交部網站17日發布黃循財與習近平會面新聞稿，文中表明新加坡奉行一中政策反對台獨。此標題為「黃循財總理2024年11月15日與中華人民共和國習近平主席會面」的英文新聞稿表示，「黃總理和習主席也討論區域和國際發展，包括維護以規則為基礎的多邊貿易體系重要性，以及台灣海峽發展。新加坡奉行明確和一貫的『一個中國』政策，反對台灣獨立」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，報載民進黨黨政高層、國安人士稱，習近平在與拜登的談話中沒有點名賴清德，是大陸官媒自作主張把賴清德加上去，是虛偽消息。他認為，這樣的說法非常可笑，稍微懂兩岸關係的人就會覺得，大陸外交部的新聞稿直接把「賴清德、民進黨」六個字寫出來，如果沒有中共領導層的同意、沒有經過習近平的許可，有可能竄改習的講話刊出來嗎？

蕭旭岑認為，習近平點名賴清德，是要告訴台灣，所有的一切行動或者利劍演習、軍演，都是針對賴清德與民進黨，因為他們主張台獨。過去不管是李登輝還是蔡英文，雖然大陸很有意見，但他們從來沒有點過名，因為要保留空間，如果今天直接把總統定調或定性，以後兩岸關係就沒辦法談，代表政治上已無迴旋空間了。

習近平 賴清德 新加坡

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