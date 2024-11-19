王金平會宋濤提兩岸共識 漳州祭祖：大家都是中華民族

立法院前院長王金平（左）18日在廈門會見大陸國台辦主任宋濤。（記者廖士鋒／攝影）

立法院前院長王金平 昨天上午到漳州祭祖，提及中華民族慎終追遠的美德，並表態「大家都是中華民族的一分子」，而中華民族等同一個大家庭。

王金平並在廈門會見中國大陸國台辦主任宋濤，王金平除提到中華民族、中華文化外，還引述大陸海協會前會長汪道涵的「兩岸之道，唯和與合」，並以金廈往來變化為例，指出戰爭與和平、隔絕與交流，完全在執政者的「善用其心」。王金平開場白全程未提「九二共識」，最後則提及「兩岸共識」。

這場會晤，昨傍晚在廈門海悅山莊舉行。開場白時，宋濤表示台獨與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平、堅持九二共識、反對台獨。他重申「搞台獨是絕路」，去中國化必然失敗；台灣無論什麼政黨、什麼政治團體、個人，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，與大陸交往交流就沒有障礙；最後喊話，共同推進「和平發展、國家統一」。

王金平致詞時長篇幅著墨兩岸關係，包含引用汪道涵弔唁海基會前董事長辜振甫時的唁電內容「兩岸之道，唯和與合」。王強調，過去40年，兩岸人民在經濟、文化、宗教、藝術等各方面都已成為密不可分的合作夥伴，也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎。

王金平還強調，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，兩岸事，猶未晚；並喊話增進同胞的民族認同、文化認同。他還提出，善用其心，同心同德，就必能建立「兩岸共識」，但未進一步闡述兩岸共識的內涵。

他此行其餘行程皆相當神秘，包含近日正好也在漳州考察的中共 福建省委書記周祖翼及漳州市委書記、廈門市委書記等官員是否與王金平會面，外界都不得而知。