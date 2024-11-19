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準國安顧問沃茲：美須備好軍事力量、台晶片地位重大

編譯中心／綜合報導
聯邦眾議員沃茲獲川普提名出任白宮國家安全顧問，他表示，中國解放軍數量超越美國，美國的軍事力量必須準備好。(美聯社)
聯邦眾議員沃茲獲川普提名出任白宮國家安全顧問，他表示，中國解放軍數量超越美國，美國的軍事力量必須準備好。(美聯社)

總統當選人川普提名聯邦眾議員沃茲(Mike Waltz)出任白宮國家安全顧問，沃茲日前公開演講指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為重大，中國解放軍數量超越美國，美國的軍事力量必須準備好。

據中央社報導，沃茲是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員，也於五角大廈擔任重要幕僚，熟悉美國當前軍力狀況，近期出版新書認為中國是當今美國最大威脅。

沃茲六年眾議員期間，因長期擔任國防首長幕僚，在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉，高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

他今年10月獲任命前，於雷根基金會演講，就當前美中情況指出，中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡，要取代美國成為全球領袖，並認為西方價值也走下坡，卻想要用極權科技監控取代，掌控的第一步是西藏，下一步是香港，再來是台灣。

他說：「台灣的影響不光是掌握全球八成先進製程晶片，地理位置上，台灣位於日韓與東南亞海運要地，控制全球一半GDP，相關形勢極端重大。」

對於美國該如何因應當前形勢，沃茲指出，美國軍事力量必須準備好；即使中國海軍與太空軍數量已超越美國，中 國軍方核武數量以三倍數成長，形勢接近1930年代德國納粹建軍規模，但德國當時沒有拒止美國的意圖。

他認為未來的美國總統不應該從戰車對戰車、船艦對船艦的概念思考，「如果他們(中國)要攻擊美國，會先透過網路攻擊美國港口、水資源和油管。他們的駭客組織『伏特颱風』(Volt Typhoon)不光是間諜行動，而是在美國系統埋下網路定時炸彈，首波攻擊將在空中和網路」。

沃茲是川普的長期支持者，認為華盛頓體系必須改革，軍令與裝備系統都存在官僚主義問題，導致美國國力與美軍戰力降低，面對中方競爭形勢嚴峻。

他舉例，中國人知道未來整個經濟將依靠太空網路，包括農業、導航、銀行與即時物流，他們已發展並全面控制，也讓美國經濟陷入黑暗，「無論你是愛還是恨川普，他擔任總統時的直覺是，如果在太空排第二就不可能在地面當第一，美國必須保衛自己的資產」。

太空 川普 眾議員

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