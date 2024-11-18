習近平點名「賴清德」表態無庸置疑 綠撇清無意義

美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。(新華社)

秘魯「拜習會」後，中國大陸央視和外交部官網發布，習近平 在會晤中提及「賴清德 」總統名字，呼籲美方慎之又慎處理台灣問題。消息一出，綠營炸鍋，急著撇清賴被習點名，還扣上對岸認知作戰大帽，但此舉根本「此地無銀三百兩」，無法掩飾當前台海局勢嚴峻的現實。

中美峰會已行之有年，會後「各自表述」也是慣例。一般來說，雙方會各自發表聲明表述己方立場，若要澄清，主要也是針對外界對己方說法的誤解或扭曲，通常不會「代為」證實或說明對方的表述。

這次台方相關單位向美方確認，無論公開或私下談話，習近平都沒有提到「賴清德」三個字。但這種違反外交慣例的確認，究竟有多少可信度，還是為了迎合「上意」的結果、出口轉內銷，不無疑問。

事實上，賴清德上台後，大陸官方早就多次公開點名賴清德。賴總統五二○發表就職演說隔天，當時在哈薩克出席上合組織外長會的中央外辦主任王毅（中央對台工作領導小組秘書長）隨即發表強硬回應，點名批判「賴清德之流」。此後國台辦記者會也多次點名賴清德。

綠營這次「消毒、撇清」動作之大、速度之快，當然因為發言的人是習近平，是陸方最高領導人，一旦坐實習近平點名賴清德，相當於北京當局對賴清德的徹底定性，兩岸關係未來幾無轉圜餘地，台海也難有寧日。

綠營顯然知道此事的嚴重性，但撇清的動作卻顯得毫無意義和矯情。無意義在於，無論習近平現場有無講出賴清德三個字，既然北京外交部通稿有，那就是習的表態，就是對賴清德的定性。矯情的是，當前兩岸關係之嚴峻，賴總統和民進黨難道心裡沒底？縱使能在輿論上操作成「又是中共認知作戰」，對台海情勢又有何助益？

與其爭論習到底有沒有點名賴清德，賴政府不如正視當前兩岸對抗升高，以及川普 上台後引發美中台關係震盪的可能衝擊。

這次習近平表態，除了顯示北京對賴清德完全沒有互信，故而重話批判外，北京真正訴求在於向美國亮出台灣問題底線，隔空向川普喊話，除了以台灣問題為首的四條紅線，呼籲美方慎之又慎，習還要求美國「明確反對台獨」，言外之意是，美國重申的不支持台獨過於消極，鑒於美方總是「說一套做一套」（習近平語），未來陸方定會向美國施加更大壓力，透過華府約束台北。

美國前駐北京大使包可士說，川普是個「交易者」，不能排除川普會與中國在台灣問題上達成某種協議。這才是民進黨真正該擔心的。