黑白集／話術哄騙高中生？ 賴清德遺漏兩岸和平的真正選項

賴清德總統16日出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」，傾聽年青學生對國家政策的意見和未來的願景。（記者曾吉松／攝影）

賴清德 總統和青年學生交流，有高中生問，「能否帶領國家走向和平，避免戰爭？」他提了三個選項：簽訂和平協議、接受九二共識及堅持台灣主權；結果，台下學生都選擇「堅持台灣主權」。賴清德說，你們選的和平之路，就是我要走的這條路。

學生的問題很清楚，他們要的是和平，不要戰爭；但賴清德的回答就很狡猾。他把和平協議類比為「西藏模式」，說是放棄主權；把九二共識說成接受中國的「一中原則 」；把堅持台灣主權說成「兩岸互不隸屬」，台灣自決。賴清德不僅簡化問題，還胡亂套接；如此一來，學生還有什麼選擇？

兩岸若要簽和平協議，必然是以主權對等的方式簽訂，絕不可能變成西藏模式，賴清德的說法根本在下毒。至於九二共識，則是以「一中各表」精神堅持主權，換取時間空間，並非接受對方的一中原則。事實上，若刻意強調兩岸互不隸屬、並進行台獨公投，才是最容易觸發兩岸戰爭的做法。賴清德卻好意思把這個選項說成「和平之路」，真的就是在騙高中生。

賴清德如果真的心繫和平，就不會用如此拙劣的話術來哄騙青年學生。他該想想，兩岸體制差異極大，但若能加強文化、觀光 及經貿交流，讓更多大陸民眾認同台灣，必有助於減少兩岸戰端。這條選項，恰好是他遺漏的和平之路。（轉載自聯合報）