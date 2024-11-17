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薄瓜瓜5年前就想結婚 但被台國安人士提醒低調謹慎

薄瓜瓜5年前就想結婚 但被台國安人士提醒低調謹慎

記者程嘉文、陳洛薇／台北18日電
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。（路透資料照）
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。（路透資料照）

中共前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜赴台，與羅東博愛醫院創辦人許文正的孫女許惠瑜結婚，引起關注。國安局長蔡明彥今天表示，有特殊身分境外人士赴台，原則上保障、尊重其合法活動；知情人士則說，薄瓜瓜早在5年前就想結婚，當時就有前國安人士私下提醒許家，薄瓜瓜身分特殊，婚事敏感性高，要更謹慎處理。

蔡明彥今天應立法院外交及國防委員會邀請專案報告並備質詢，會前接受媒體詢問薄瓜瓜婚事，以及是否有掌握其在台行程時表示，基本上國安局不對個案公開評論，但整體而言，對具有特殊身份的境外人士入境，國安角度要關切兩部分：一是這些人到台灣是否從事違異常活動，或與申請赴台目的不同？若有的話會予以蒐報，給權責單位處理。第二部分則是境外人士赴台從事合法活動，有無遭遇陳抗滋擾，影響到當事人安全或社會安寧？我方基本原則在於，對合法活動會予以尊重與保障，針對非法、異常活動，會積極防範查處。

媒體追問，國安局到底有沒有掌握到薄瓜瓜行蹤？蔡明彥回應，個人部分不方便公開評論。

另外消息人士指出，薄瓜瓜與許惠瑜相戀多年，早在5年前就想赴台灣舉辦婚禮，當時就有前國安人士私下提醒許家，由於新郎身分特殊，這場婚事的敏感性高，要更謹慎處理。

薄瓜瓜 薄熙來 中共

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