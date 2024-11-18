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福建兩岸茶博會逾140家台企參展 台灣館展現茶魅力

台灣新聞組／台北18日電
在第16屆海峽兩岸茶博會現場，一位參展商向觀眾展示宋式點茶技藝。（新華社）
在第16屆海峽兩岸茶博會現場，一位參展商向觀眾展示宋式點茶技藝。（新華社）

以「三茶統籌．融合發展」為主題的第16屆海峽兩岸茶業博覽會，11月16日在福建省武夷山市開幕。本屆茶博會共吸引850家企業參展，其中來自台灣的企業超過140家。

新華社報導，據主辦方介紹，本屆茶博會設置2200個室內展位，參展產品涵蓋商品茶、茶器具、茶包裝、茶機械、茶飲料、茶食品等茶業及茶衍生產品。在延續規畫「茶和天下」館、茶創意館、茗茶館的基礎上，本屆茶博會首次設立「一帶一路」展區，吸引了南韓、馬來西亞、越南斯里蘭卡、南非、俄羅斯、紐西蘭等國家的多家茶企參展。

燙杯、投茶、注水、出湯……在茶博會現場可見，茶藝師們身著傳統服飾，優雅地展示著泡茶技藝，眾多愛茶之人在各個展位間穿梭，品味不同茶葉的韻味。

在台灣館內，首次參展茶博會的高雄茶農張嘉睿正熱情地向參觀者介紹台灣茶的特色，他說：「希望通過茶博會這個平台，讓更多人了解台灣茶的魅力。」

多位參展商表示，作為兩岸茶業界交流重要平台，茶博會對於推動兩岸經濟文化交流發揮了重要作用。多次參加茶博會的新北茶農陳耀璋說，通過參加茶博會，他不僅認識了很多志同道合的朋友，還把茶葉賣到了福建、上海、山東、廣西等地。

中新社報導，走進台灣館，以日月潭景觀為背景設計的展區頗為顯眼，來自台灣南投的參展商正忙著向市民、遊客介紹產品。台灣高山茶與政和白茶聯合打造的綜合館人氣十足，閩企、台企紛紛攜優質的台灣茶葉、茶具、茶食參會。   　　

「不同的茶種，運用相同的工藝手法，做出來的茶產品會是怎樣的？」聞著政和白茶的香味，來自台灣南投的參展商陳瑜惠笑稱，這是她第一次和大陸的參展商一起聯合參展，感覺還蠻奇妙的。

開幕式上，海峽兩岸茶業交流協會和台灣五大茶協聯合出品的茶葉「夷品芳華」正式亮相。

廈門市台商投資企業協會副會長范姜鋒說，從兩岸聯合出品的茶葉「夷品芳華」亮相，到台灣高山茶與政和白茶聯合打造的綜合館開館，茶博會上，兩岸茶人的交流愈來愈密切。 　　

據第16屆海峽兩岸茶業博覽會組委會透露，截至上一屆茶博會，已累計吸引了6000餘家企業參展，其中台灣參展商1100餘家，參展的海內外嘉賓和客商達25萬人次。

本屆茶博會由海峽兩岸茶業交流協會、中國茶葉流通協會與台灣農會、台灣區製茶工業同業公會等兩岸組織和團體共同主辦，相關活動將持續至11月20日。

越南 一帶一路 斯里蘭卡

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