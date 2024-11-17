賴清德談準國務卿魯比歐：與川普團隊合作 穩定台海

賴清德總統出席青年論壇，他表示，政府能夠與川普的內閣團隊共同合作，創造台美雙贏。(記者曾吉松／攝影)

賴清德 總統昨表示，美國總統川普 當選後至今，提名幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也是相當堅定，他相信將任川普政府國務卿 的魯比歐一定支持民主台灣，和川普新團隊共同合作，讓台海和平穩定持續，是首要目標。

賴總統昨出席今週刊青年論壇，現場有北一女同學提問，對川普提名友台大將魯比歐出任美國務卿，魯比歐在2020年曾經與賴清德會面過，這對於美台關係是否有加分作用？以及未來期待跟美國強化哪一種交流？

賴清德指出，魯比歐是非常棒的人，回憶上次拜訪經過，他與當時甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，當賴清德一坐下來，魯比歐隨即表示，他一定支持台灣。賴清德表示，面對台灣，魯比歐相當熱忱，且他來自古巴，因此他相當反共產黨，而台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法。

賴清德說，過去八年，蔡總統與美國建立非常信賴關係，台美關係史上最好；未來在國防、外交、經濟、產業等面向，他將持續與美國新政府緊密合作，在過去四年，拜登總統政府對台灣的協助基礎之上，政府也能夠跟川普新任總統、他的內閣團隊共同合作，期待創造台美雙贏，讓台海和平穩定持續，是首要目標。

對於「如何帶領國家走向和平、不戰爭？」提問，賴總統表示，國內各政黨關於走向和平的路徑，大致有三種，簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起；賴總統依序問台下高中生支持哪種？前兩路徑無人舉手，第三路徑幾乎全場舉手。賴說，大家所選擇的和平之路，就是他的和平之路，只要團結堅定往這方向走，一定可以達到和平目標。