我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

賴清德談準國務卿魯比歐：與川普團隊合作 穩定台海

記者蔡晉宇／台北17日電
賴清德總統出席青年論壇，他表示，政府能夠與川普的內閣團隊共同合作，創造台美雙贏。(記者曾吉松／攝影)
賴清德總統出席青年論壇，他表示，政府能夠與川普的內閣團隊共同合作，創造台美雙贏。(記者曾吉松／攝影)

賴清德總統昨表示，美國總統川普當選後至今，提名幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也是相當堅定，他相信將任川普政府國務卿的魯比歐一定支持民主台灣，和川普新團隊共同合作，讓台海和平穩定持續，是首要目標。

賴總統昨出席今週刊青年論壇，現場有北一女同學提問，對川普提名友台大將魯比歐出任美國務卿，魯比歐在2020年曾經與賴清德會面過，這對於美台關係是否有加分作用？以及未來期待跟美國強化哪一種交流？

賴清德指出，魯比歐是非常棒的人，回憶上次拜訪經過，他與當時甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，當賴清德一坐下來，魯比歐隨即表示，他一定支持台灣。賴清德表示，面對台灣，魯比歐相當熱忱，且他來自古巴，因此他相當反共產黨，而台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法。

賴清德說，過去八年，蔡總統與美國建立非常信賴關係，台美關係史上最好；未來在國防、外交、經濟、產業等面向，他將持續與美國新政府緊密合作，在過去四年，拜登總統政府對台灣的協助基礎之上，政府也能夠跟川普新任總統、他的內閣團隊共同合作，期待創造台美雙贏，讓台海和平穩定持續，是首要目標。

對於「如何帶領國家走向和平、不戰爭？」提問，賴總統表示，國內各政黨關於走向和平的路徑，大致有三種，簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起；賴總統依序問台下高中生支持哪種？前兩路徑無人舉手，第三路徑幾乎全場舉手。賴說，大家所選擇的和平之路，就是他的和平之路，只要團結堅定往這方向走，一定可以達到和平目標。

賴清德 川普 國務卿

上一則

冷眼集／薄瓜瓜vs.小明 民進黨政府矯情又雙標

延伸閱讀

習近平首度公開提及賴清德 要美方認清其「台獨本性」

習近平首度公開提及賴清德 要美方認清其「台獨本性」
UFC紐約冠軍賽 川普親抵現場看比賽兼「謝票」

UFC紐約冠軍賽 川普親抵現場看比賽兼「謝票」
舊金山這個地方 投給川普比率全市最高

舊金山這個地方 投給川普比率全市最高
賴清德：美多位新閣員與台灣有深厚關係 堅定挺民主

賴清德：美多位新閣員與台灣有深厚關係 堅定挺民主

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕