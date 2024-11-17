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APEC最後拜習會 藍委：台灣仍是談判桌上蛋糕

記者屈彥辰╱台北17日電
國民黨立委李彥秀。（本報資料照片）
國民黨立委李彥秀。（本報資料照片）

美國總統拜登、中國國家主席習近平，17日將於秘魯主辦的亞太經合會議（APEC）場邊會談。國民黨立委李彥秀說，最後一次「拜習會」恐無交集，戰略競爭、經貿失衡仍為美中關係未來四年的核心問題，台灣問題則是談判桌上誘人的蛋糕。

李彥秀說，拜登與習近平17日將在秘魯的APEC場邊進行會談，這不僅是兩人時隔一年再次會面，也是拜登最後一次以總統的身分與習近平對談。追求歷史定位的拜登，恐怕不會給習近平「好果子吃」，在貿易、台灣、人權以及烏克蘭等四大問題上，向習近平叫板。

李彥秀分析，對習近平而言，總結過去四年的美中關係，作為未來四年的定錨，並且針對「賦權、包容、成長」以及氣候變遷等共同課題，呼籲區域合作、全球治理恐怕才是當務之急，最後一次「拜習會」恐怕會是沒有交集的兩條平行線。戰略競爭與經貿失衡還是美中關係未來四年的核心問題，台灣問題則是美中談判桌上誘人的蛋糕。

李彥秀表示，拜登將中國大陸定位為「戰略競爭對手」，透過在美設廠、近岸外包以及友岸外包，尋求經貿上的去風險化，以負責任及和平的溝通與對話控管美中競爭與爭端，白宮顧問蘇利文並提醒「如果台海陷入混亂，對台灣、北京、美國、全球都將是場災難」；但國安與外交「建制派」的作為，是否會被「關稅俠」、「交易員」的川普所接受，恐怕還要打上大大的問號。

李彥秀強調，中國大陸面對疲弱的經濟與內需，必須靠出口維繫成長，也造成今年中國大陸全球順差可能寫下1兆美元新高，而台灣問題又是中國大陸眼中的「核心利益」，有這兩張「王牌」捏在手上，未來的川普會成為「美國優先的王牌交易員」還是「全球抗中的戰略指揮官」，才是全世界關注的話題。

習近平 拜登 拜習會

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