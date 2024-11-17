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黑白集／兩岸真愛未必都能幸福 薄瓜瓜照見殘酷現實

黑白集
薄瓜瓜（左）學經歷俱優，並擁有兩張美國律師執照。圖為他自哈佛甘迺迪學院畢業。（路透）
薄瓜瓜（左）學經歷俱優，並擁有兩張美國律師執照。圖為他自哈佛甘迺迪學院畢業。（路透）

中共前政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜將成為台灣女婿，海基會秘書長羅文嘉說，希望相愛的人都能得到幸福。看似暖心的回應，卻掩不住兩岸真愛未必都能幸福的殘酷現實。

雖然海基會沒收到任何薄瓜瓜要成為陸配的驗證申請，羅文嘉還是高調回應稱，對人尊重是台灣的重要價值，政府不會介入個人情感選擇。但曾到中央疫情指揮中心和行政院下跪請命的「小明們」的父母，都忘不了當時疫情指揮官陳時中那句「選了國籍就要自己承擔」的椎心之痛。

不過，首先要釐清的是，薄瓜瓜真是「陸配」？陸委會稱本案是中國大陸人士依我方規定申請來台團聚，但媒體報導他可能持英國護照入境。事實上，薄瓜瓜長年在英、美、加居住、求學、工作，早已是「國際人」，能不能來台當陸配，並不影響其未來。

反觀許多需與另一半在台灣打拚廝守的陸配，申請來台團聚只能停留一個月，要通過面談並獲准才能延期，想入籍年限比外配長；又因綠營長期仇中，被視為潛伏的第五縱隊、高風險群；甚至如果有機會擔任「陸配立委」，陸委會還棄置憲法與兩岸人民關係條例於不顧，堅持要求放棄那無從放棄的大陸國籍。

薄瓜瓜身分敏感，這段兩岸聯姻受到許多祝福；但他若只是一般陸配，想在台灣幸福居，難呀！

薄瓜瓜 疫情 陳時中

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