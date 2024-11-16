新聞透視／薄瓜瓜奔台娶妻 平添外界想像

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）即將在台灣結婚的消息，在中國網路被嚴密封鎖。圖為2007年中共元老薄一波逝世後兩人合影。（路透資料照片）

中共前高官薄熙來 之子薄瓜瓜 將娶台灣女孩，薄瓜瓜成了台灣女婿。薄瓜瓜頂著家族的政治光環走上「陸配」之途，殊為不易，應獲得兩岸的同聲祝福。

薄家三代有太多故事，從薄一波、薄熙來到薄瓜瓜，可稱是根正苗紅的紅色基因傳承人。薄一波1925年就加入共產黨，多次被國民黨政府逮捕入獄，最後被判處死刑但僥倖逃過一劫。薄一波是中共的才子，長年與國民黨鬥智鬥勇，直至獲勝。中共建政後還曾擔任長達20年的國務院副總理職務。

薄熙來風流倜儻，學識佳語帶幽默，從擔任大連市長、商務部長、到重慶市委書記，一直是媒體寵兒、眾所矚目的政治明星。2010年6月兩岸在重慶簽署ECFA，薄熙來作為東道主接待江丙坤台方協商人員，按規矩媒體記者在開場五分鐘後就要退場，薄熙來見狀制止說：「人家（指記者）大老遠跑來，你們（工作人員）不要趕人家走嘛…」

薄熙來政治光芒太顯露，曾跟中央叫板，在「一山不容二虎、一國沒有兩君」（與習近平爭大位），及爆發王立軍事件下，薄熙來被以貪汙受賄罪判處無期徒刑。其妻谷開來則因為「營救」薄瓜瓜，指使下屬毒殺英商海伍德被判死緩。薄家遭逢此巨大變故，時在美國讀書的薄瓜瓜自此滯留海外且低調行事。

薄瓜瓜傳承了祖父與父親的基因，學業與工作都十分優異，在英國華人圈十分活躍，曾獲英國10大傑出青年（此獎曾被質疑），到了美國拿到哈佛碩士與哥倫比亞大學法學博士學位，擁有2張美國律師執照。

薄瓜瓜在當前兩岸關係緊張下迎娶宜蘭羅東博愛醫院許家千金成為兩岸與海外華人的焦點話題，兩岸官方的應對也被大眾檢視。

陸委會說，基於尊重當事人隱私，呼籲各界尊重當事人及家屬希望低調意願，但實際上是陸委會、海基會與國安單位一開始就知道此事，還派國安便衣人員和警察到博愛醫院「全程掌握」，官方如此重視又如何能低調？而民進黨立委甚至稱他恐有國安疑慮。

在中國方面，按理，國台辦對兩岸婚配第一時間應是鼓勵並祝福，但薄熙來事件太過敏感，近年好不容易平息走入歷史，如今再掀議論，且跟台灣有關，官方自是尷尬，中國網路上的所有的有關消息也遭刪除下架。薄瓜瓜已是政治黑五類，短期內難回中國，奔向中華民國也給了外界各種想像空間。

薄許婚宴將選在隱密性十足的新竹南園舉行，在男方父母無法出席下，男方的主婚人與親友成員，以及受邀賓客成為下一波新聞追逐重點。有網友稱，馬英九 前總統或可代理為主婚人或證婚人，當年薄熙來曾被稱為「中國的馬英九」，兩人隔空惺惺相惜，如今馬英九站在力促兩岸青年交流的立場下若能出席並代為主持婚禮並不為過。

兩岸婚配從來都不是易事，兩個新人的出身背景、成長環境大相迥異，還有後面雙方親友的家國觀念，一點小摩擦很容易上升到敏感的政治認同，尤其近年兩岸關係的緊張，整個大環境對中國人不友善下，生活在台灣的陸配基本就是個煎熬。

薄瓜瓜被稱是台灣陸配「最大咖」，他勢將體驗不公平的陸配制度。海基會羅文嘉口惠實不至的祝福無濟於事，全面檢討陸配歧視待遇才是正道。當然，薄瓜瓜不一定要取得台灣身分，兩人定居國外避開台灣官方和網友的「全程掌握」是大概率。不過，薄瓜瓜也可選擇另條路，成為兩岸領頭羊的公眾人物，為陸配權益、甚至為兩岸和平付出一些心力。