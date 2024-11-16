拜登任內最後一次晤習近平 呼籲停止在台灣周邊軍演

當地時間11月16日下午，中國國家主席習近平在利馬會見美國總統拜登。 中新社記者 盛佳鵬 攝【作者：中國新聞社，日期：2024-11-17，數位典藏序號：20241117074814512】

美國總統拜登 16日與中國國家主席習近平 在APEC峰會場邊會晤時，呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

拜登與習近平下午在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行會晤。這是川普重返白宮之前，兩人最後一次會面。根據白宮新聞稿，拜登與習近平就雙邊、區域及全球議題進行坦誠且建設性的討論。

針對台灣議題，拜登強調美國的「一中政策」不變，以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引，期待兩岸分歧以和平方式解決。

拜登籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

兩人並回顧過去4年的雙邊關係，以及自2023年「拜習會」以來在毒品防制、高層軍事溝通、人工智慧 風險管理、氣候變遷等合作領域的進展。

人工智慧領域方面，雙邊討論AI風險管理、國際合作及技術安全。兩國領導人也強調，以負責任的態度進行人工智慧科技在軍事領域的發展。

此外，拜登譴責北韓向俄羅斯派遣軍隊，並對中國支持俄羅斯國防產業深表關切。他強調美國致力維護國際法、航行、飛越自由以及南海和東海的和平穩定。

拜登也說，美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國或其合作夥伴的國家安全，但不會過度限制貿易及投資。

他表示，解決美國公民在中國被不公平羈押或限制出境的案件仍然是當務之急。拜登也深切關切中國對民用關鍵基礎設施持續進行的網攻，這威脅美國民眾的安全。

聲明說，在上一次拜習會的基礎上，兩位領導人強調負責任管理雙邊關係中的競爭面向、預防衝突、保持開放的溝通管道、在共同利益領域合作及維護聯合國憲章等的重要性。

兩人也重申維持戰略溝通管道以負責任地管理兩國關係的重要性，並呼籲繼續使用外交、軍事、執法、商業和金融管道交流。

根據中國官媒新華社，習近平16日警告，如果一方視另一方為對手或敵人，兩國關係可能「遭遇波折甚至倒退」。

習近平也說，「大國競爭不應是時代底色」，同時強調北京當局在「堅定維護自身主權、安全、發展利益」的立場沒有改變。