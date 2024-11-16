傳陸施壓秘魯卡台加入CPTPP 台外交部：不予置評

今年亞太經合會（APEC ）在秘魯首都利馬舉行，外媒稱陸方要求秘魯暫緩批准台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。外交部昨表示，對未經證實的消息來源不予置評；APEC運作是採共識決，目前所有會員還在就後年的主辦經濟體進行討論，尚未定案。

外交部說，台灣自2021年9月提出CPTPP入會申請起，即積極調整經貿體制以符合其高標準，展現台灣願遵守國際標準的決心，目前CPTPP成員國均已了解台灣為入會所做準備，也認為台灣符合其高標準並願完全遵守義務。

外交部還說，CPTPP會員國部長5月在秘魯舉行的APEC貿易部長會議期間發表聯合聲明，再度強調CPTPP新成員須符合奧克蘭 三原則，即高標準、遵守貿易承諾及共識決，並成立非正式平台分享資訊，推動公平有效入會程序。

另有媒體引述國安官員報導，利馬機場原有設置台灣廣告，但經陸方施壓，刊登一周後不得不撤除；街頭電子廣告則是有施壓沒成功。國民黨立委洪孟楷說，盼各國正視中華民國 存在事實，若持續用外交手段打壓，除了傷害台灣人民情感，也是對中華民國的不尊重。至於是否是大陸做的，國安單位若有證實，也應要求秘魯政府別屈服打壓；民眾黨立院黨團總召黃國昌說，「老共一天到晚幹這種事」。