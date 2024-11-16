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薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

紅三代薄瓜瓜將娶宜蘭望族千金 藍綠地方人士祝福

記者陳敬丰／宜蘭16日電
宜蘭縣聞人羅許家族所住的「白宮」，曾經是國民黨在選舉時決定人選的指揮中心，也是政壇人士所說的「博愛黨部」。（本報資料照片）
宜蘭縣聞人羅許家族所住的「白宮」，曾經是國民黨在選舉時決定人選的指揮中心，也是政壇人士所說的「博愛黨部」。（本報資料照片）

大陸紅三代重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出將迎娶經營宜蘭羅許家千金，羅許家經營羅東博愛醫院，過去曾是地方重要政治勢力，這場聯姻頗受外界關注。地方人士指出，羅許家退出政治圈超過20年，無需過度解讀；藍營、綠營人士俱送上祝福。

羅許家過去在地方上被稱為「許派」，是藍營重要派系，如許文政、羅國雄都當過議長，博愛醫院過去還被戲稱為「博愛黨部」；許文政之子許國文1992年競選立法委員失利，羅許家逐漸退出政治舞台，目前較集中經營博愛醫院。

藍營地方人士認為，羅許家已經超過20年沒有和縣黨部互動，完全未參與政治事務，幾乎可以視作「中立」；這場兩岸聯姻對宜蘭的國民黨沒有任何影響，薄瓜瓜的身分當然容易引起外界聯想，但對地方政壇來說，「一個詞形容，就是無感」。

至於薄瓜瓜身為中共的「前太子」，有沒有可能令羅許家再涉足政治？藍營人士不這麼看，「他應該也不是為了政治目的才結婚」，否則國民黨檯面上這麼多政治人物，何必選擇淡出江湖的羅許家？新人婚後甚至都不一定會定居宜蘭。此事無需過度解讀，給予祝福即可。

綠營地方人士也說，羅許家過去的確是「喊水結凍」，但那都是多年以前的事情，現在當然還有一定的地方實力，基本不涉選舉；薄瓜瓜身分敏感，不過薄熙來敗給中共現任總書記習近平後身陷囹圄，兒子還剩多少政治影響力，恐怕也說不上。

綠營人士認為，薄瓜瓜和羅許家千金畢竟是在國外認識，自由戀愛，交往多年進而結婚，平常心看待即可；當然也要送上祝福，雖然不確定小倆口婚後是否定居台灣，還是歡迎薄瓜瓜成為自由國度的女婿。

薄熙來 國民黨 中共

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