川普想向台灣收保護費 台民調51%民眾不埋單

圖為E-2D正面照。（取材自美國海軍檔案照）

美國總統當選人川普 日前表示，台灣應支付美國防衛台灣的費用，其「保護費說」引發熱議。親綠的台灣民意基金會昨天公布民調 指出，川普的保護費說，台灣民眾同意者38.7%、不同意者51.4%。不同意者比同意者多12個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，即便為防止解放軍犯台，台灣人多數不願買單川普的保護費說法，這暗示「保護費」問題，可能成為未來四年美台關係新變數，美台關係可能更好也可能變壞，進一步牽動台灣內部政局及兩岸關係的演變。

台灣民意基金會昨天發表「川普欲向台灣收取保護費的民意反應」民調。數據結果顯示，38.7%同意，51.4％不同意，7.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

民調指出，針對「可以付費換取美國防衛台灣」，20歲到24歲受訪民眾，有六成四同意、三成三不同意；25歲到34歲，四成六同意、四成八不同意；35歲到44歲，四成一同意，四成九不同意；45歲到54歲，三成五同意、五成七不同意；55歲到64歲，三成三同意、六成三不同意；65歲及以上，三成二同意、四成九不同意。

從政黨傾向看，民調數據顯示，民進黨支持者有五成八同意、三成六不同意；國民黨支持者僅一成九同意、七成七不同意；民眾黨支持者則有四成四同意、五成三不同意；中性選民有三成同意、四成九不同意。

美國之音15日報導，美國顧問公司亞洲集團負責人米克斯說，台灣政府「有高度可能」將在川普新政府上台後前幾個月內，即展現採購大規模軍備的意願，包括若干台灣早就想要、卻被壓抑許久，以及為原有老舊重要軍備升級的載台，像MH-60R反潛直升機Ｅ-2D空中預警機等。

MH-60R反潛直升機。（取材自美國海軍檔案照）

米克斯預料，美國對台海的戰略模糊政策可能維持不變，川普可能保留他對台灣，以及兩岸的槓桿操作。至於川普第二任對台灣的安全防衛將有什麼做法？米克斯認為，川普的「中間人」已表明對台灣情勢的評估，即台灣正和以色列一樣面對生存威脅，但台灣國防預算 占國內生產毛額（GDP）的比率，基本上僅以色列的一半，也就是4.8%對2.45%。台灣必須展現對自我防衛更認真看待的態度，並顯著地致力將國防預算增至GDP的3%至4%，甚至5%。

此外，草根影響力基金會公布最新民調，發現18到29歲的民眾有48%認為賴總統的兩岸政策可能造成戰爭危險。台大教授左正東指出，過去都說太陽花世代最支持抗中保台，不過如今看來年輕人多數擔憂賴政府的政策可能導致戰爭，也不同意動員民力與高中生，年輕人態度的變化值得關注。