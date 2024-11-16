奧運6金馬龍要來了…馬英九邀陸7校師生團訪台 陸委會准了

中國大陸桌球名將馬龍將隨陸生團抵台訪問；圖為他日前榮獲「國際奧協」傑出運動生涯獎。(新華社)

前總統馬英九 日前邀大陸師生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天說，已正式接到政府相關單位通知，同意邀清大等七所大陸師生訪台團，盼讓兩岸避免走向衝突。

訪團名單中就讀北京體育大學的馬龍、北京清華大學的楊倩備受關注，尤其馬龍是奧運六金選手，在2016年里約奧運、2020東京奧運、2024巴黎奧運 都拿下金牌，讓球迷相當期待；網友更「許願」大陸跳水好手全紅蟬、桌球選手王楚欽、孫穎莎 、樊振東等人也有機會訪台。

蕭旭岑表示，感謝陸委會、教育部與內政部移民署相關單位協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。

前總統馬英九退休後，致力於邀請對岸學子訪台，促進民間交流；蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計27日抵台、12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。

蕭旭岑還說，在兩岸氣氛低迷之際，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九期盼此一陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。

據台北中國時報報導，知情人士指出，除與大專院校交流，馬龍等人也將參觀新竹科學園區、日月潭等景點；至於馬龍是否會在台灣秀球技，知情人士表示，去年桌球選手丁寧訪台，曾與政大生切磋，此次也會安排馬龍參與桌球交流賽，至於將在哪個大學，目前還在洽談。

酷愛桌球的綠委許智傑說，歡迎中國大陸球員訪台交流，民進黨不排斥民間交流，希望兩岸未來可以在運動、經貿、觀光有更多互動；民眾黨立委林憶君則指出，「政治歸政治，體育歸體育」，十分樂見兩岸各領域的交流；馬龍、楊倩都是國際體育賽事佼佼者，此次來訪有助於提升台灣對體育的重視。