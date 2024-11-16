我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

奧運6金馬龍要來了…馬英九邀陸7校師生團訪台 陸委會准了

台灣新聞組／台北16日電
中國大陸桌球名將馬龍將隨陸生團抵台訪問；圖為他日前榮獲「國際奧協」傑出運動生涯獎。(新華社)
中國大陸桌球名將馬龍將隨陸生團抵台訪問；圖為他日前榮獲「國際奧協」傑出運動生涯獎。(新華社)

前總統馬英九日前邀大陸師生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天說，已正式接到政府相關單位通知，同意邀清大等七所大陸師生訪台團，盼讓兩岸避免走向衝突。

訪團名單中就讀北京體育大學的馬龍、北京清華大學的楊倩備受關注，尤其馬龍是奧運六金選手，在2016年里約奧運、2020東京奧運、2024巴黎奧運都拿下金牌，讓球迷相當期待；網友更「許願」大陸跳水好手全紅蟬、桌球選手王楚欽、孫穎莎、樊振東等人也有機會訪台。

蕭旭岑表示，感謝陸委會、教育部與內政部移民署相關單位協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。

前總統馬英九退休後，致力於邀請對岸學子訪台，促進民間交流；蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計27日抵台、12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。

蕭旭岑還說，在兩岸氣氛低迷之際，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九期盼此一陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。

據台北中國時報報導，知情人士指出，除與大專院校交流，馬龍等人也將參觀新竹科學園區、日月潭等景點；至於馬龍是否會在台灣秀球技，知情人士表示，去年桌球選手丁寧訪台，曾與政大生切磋，此次也會安排馬龍參與桌球交流賽，至於將在哪個大學，目前還在洽談。

酷愛桌球的綠委許智傑說，歡迎中國大陸球員訪台交流，民進黨不排斥民間交流，希望兩岸未來可以在運動、經貿、觀光有更多互動；民眾黨立委林憶君則指出，「政治歸政治，體育歸體育」，十分樂見兩岸各領域的交流；馬龍、楊倩都是國際體育賽事佼佼者，此次來訪有助於提升台灣對體育的重視。

巴黎奧運 馬英九 孫穎莎

上一則

薄瓜瓜當台女婿／哥大法學博士 擁2張美國律師執照

下一則

川普想向台灣收保護費 台民調51%民眾不埋單

延伸閱讀

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
馬龍能去了 陸委會同意馬英九基金會陸生團訪台

馬龍能去了 陸委會同意馬英九基金會陸生團訪台
兩岸緊張…馬英九再邀陸生訪台 奧運金牌馬龍楊倩同行

兩岸緊張…馬英九再邀陸生訪台 奧運金牌馬龍楊倩同行
桌球／中國名將馬龍將訪台 他的成就前無古人

桌球／中國名將馬龍將訪台 他的成就前無古人

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」