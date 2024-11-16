薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

即將在台灣結婚的薄瓜瓜，父親薄熙來 曾任中共 政治局委員兼重慶市委書記，位列「副國級」高官，一度是2012年18大「入常」熱門人選之一，但就在18大召開當年春季落馬，並被判處無期徒刑。

薄家的紅色血脈源於薄一波，他早在中共第一屆國務院 時就擔任副總裡，文革後被視為中共八大元老之一，逝於2007年。其子薄熙來則在遼寧一路幹到2000年成為遼寧省代省長，三年後調任商務部長。薄熙來的第二任妻子、薄瓜瓜之母谷開來亦是「紅二代」，為解放軍「開國少將」谷景生之女。

而薄瓜瓜本名薄曠逸，是「曠世逸才」之意，為薄一波給他起的名字，他外公則取了小名「瓜瓜」。薄瓜瓜接受「青年周末」採訪時曾經透露，薄曠逸這個名字太大，還是瓜瓜更適合自己，瓜瓜意即西瓜。他曾當選英國十大傑出華人青年，外界也曾流傳他在酒店摟著美女的照片，據傳他也曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹有過一段情。

而薄瓜瓜之父薄熙來是中共17屆中央政治局委員兼重慶市委書記，任內推廣「唱紅打黑」，並與其他省份形成競爭關係，時人以「重慶模式」、「廣東模式」等詞彙形容，直到2012年初因「王立軍事件」以及隨後的英商海伍德命案，而在當年18大之前落馬。隔年9月，薄熙來以受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，被關入北京秦城監獄迄今；谷開來則在先前就因故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。