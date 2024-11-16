薄瓜瓜當台女婿／岳家宜蘭旺族 羅東博愛醫院早年被稱「博愛黨部」

薄瓜瓜未婚妻傳為宜蘭羅東博愛醫院創辦人孫女。圖為羅東博愛醫院。(記者黃義書／攝影)

前中共 政治局委員薄熙來 之子薄瓜瓜將迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，羅許家族在台灣宜蘭羅東甚有名望，由羅許家族經營的博愛醫院創辦於1953年，地方政商關係雄厚。創辦人許文政曾任二屆縣議長、總統府國策顧問、資政等要職，早年各項選舉提名前，國民黨 黨政要員研商人選，常到醫院旁的辦公室會商，因此有「博愛黨部」之稱。

羅東博愛醫院全名為財團法人羅許基金會羅東博愛醫院，日治時期當地士紳許阿隆入贅羅家冠上羅姓，生二個兒子分別取名羅文堂、許文政，都經家族栽培當上醫師，羅許家族日漸發展。

許文政赴日學醫，返台後進入台大醫學系繼續求學，後來創辦羅東博愛醫院，隨著醫院經營良好，政商實力也逐步擴展。1973年他當選宜蘭縣議員，並選上議長，還連任二屆，也曾任監察委員、總統府國策顧問、總統府資政；他的哥哥羅文堂當過國大代表，兩兄弟被歸類為「許派」，羅文堂的兒子羅國雄也曾擔任宜蘭縣第11、12屆議長。

許派勢力最盛時在地方政壇極具影響力，每次公職人員選舉提名，國民黨黨政要員到醫院旁的辦公室開會，形同實質黨政核心，老一輩的宜蘭人稱為「博愛黨部」。不過隨著當時「黨外」的陳定南當選縣長，國民黨派系勢力逐漸式微，許文政長子許國文1992年選第二屆立法委員失利，許派慢慢淡出政壇。