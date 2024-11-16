薄瓜瓜當台女婿／岳家宜蘭旺族 羅東博愛醫院早年被稱「博愛黨部」
前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜將迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，羅許家族在台灣宜蘭羅東甚有名望，由羅許家族經營的博愛醫院創辦於1953年，地方政商關係雄厚。創辦人許文政曾任二屆縣議長、總統府國策顧問、資政等要職，早年各項選舉提名前，國民黨黨政要員研商人選，常到醫院旁的辦公室會商，因此有「博愛黨部」之稱。
羅東博愛醫院全名為財團法人羅許基金會羅東博愛醫院，日治時期當地士紳許阿隆入贅羅家冠上羅姓，生二個兒子分別取名羅文堂、許文政，都經家族栽培當上醫師，羅許家族日漸發展。
許文政赴日學醫，返台後進入台大醫學系繼續求學，後來創辦羅東博愛醫院，隨著醫院經營良好，政商實力也逐步擴展。1973年他當選宜蘭縣議員，並選上議長，還連任二屆，也曾任監察委員、總統府國策顧問、總統府資政；他的哥哥羅文堂當過國大代表，兩兄弟被歸類為「許派」，羅文堂的兒子羅國雄也曾擔任宜蘭縣第11、12屆議長。
許派勢力最盛時在地方政壇極具影響力，每次公職人員選舉提名，國民黨黨政要員到醫院旁的辦公室開會，形同實質黨政核心，老一輩的宜蘭人稱為「博愛黨部」。不過隨著當時「黨外」的陳定南當選縣長，國民黨派系勢力逐漸式微，許文政長子許國文1992年選第二屆立法委員失利，許派慢慢淡出政壇。
許文政於2019年逝世，享壽95歲。博愛醫院由他兒子許子文經營，如今再交棒許子文的兒子許豪任執行長，醫院現有44個專科、近千床位，員工1800多人，是區域教學醫院，也是宜蘭第一家重度急救責任醫院，肩負重要醫療工作。
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