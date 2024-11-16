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薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

薄瓜瓜想成為台灣女婿 須過海基會文書驗證程序

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

中共高官薄熙來之子薄瓜瓜傳近日持英國護照，從加拿大低調抵台迎娶台灣妻子。台灣陸委會15日表示，該案為中國大陸人士依台灣的規定申請赴台團聚，因申請人身分特殊，台方對全盤狀況均有所掌握；就後續發展，海基會說，目前未收到該案相關申請，若有會依規定進行。

就薄瓜瓜家族紅色背景引發的國安疑慮，以及他是否會以「中國大陸籍」在台完婚，引發討論，陸委會做出上述表示。

海基會秘書長羅文嘉表示，薄瓜瓜若要成為一名「陸配」，還須經過海基會文書驗證等程序。他說，希望天下相愛的人不管是什麼宗教、什麼性別，人身在何處，在自由的國度也好，在極權的社會也好，都能夠得到幸福。

陸委會還說，針對大陸人士合法申請赴台之相關細節，台方主管機關基於尊重當事人隱私，向來不便對外說明，也呼籲各界尊重當事人及家屬希望低調的意願。

薄瓜瓜的紅色背景和其父薄熙來的身分也引發兩岸網友討論，有台灣網友說「敵人的敵人就是朋友」，「劇情太反轉了」，也有台灣網友稱，可能被政治操作，或建議政府不能讓他取得台灣籍。

由於薄氏家族相當龐大、家庭成員眾多，對於如何看待薄瓜瓜兩岸婚姻，以及「親友」是否有可能視訊觀禮？還有大陸官方是否已有收到「家屬」前往台灣的申請、是否會放行等疑問，至截稿時，北京國台辦皆未回應。

另據傳前總統馬英九會參加婚禮，但已遭馬英九辦公室否認。

馬英九 薄熙來 中共

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