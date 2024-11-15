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陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋

記者蔡家蓁、王昭月、林保光／台北15日電
澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭陸方扣留四個多月，洪姓船長和漁船15日可望返回澎湖。（圖／民眾提供）
澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭陸方扣留四個多月，洪姓船長和漁船15日可望返回澎湖。（圖／民眾提供）

澎湖籍漁船大進滿88號今年7月初在金門海域遭中國大陸海警扣押人船，前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁父子居中協調四個月，可望落幕，相關人士昨赴陸，希望最快今天帶回洪姓船長和船隻。

前立委林炳坤（右）與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全等人14日赴陸協商。（記者蔡家蓁...
前立委林炳坤（右）與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全等人14日赴陸協商。（記者蔡家蓁／攝影）

林炳坤、陳雙全、陳毓仁及大進滿八八號許姓船東等一行五人，昨天從金門搭船至廈門再轉進泉州，與台辦人員最後協調。林炳坤受訪表示，他們要去接人跟船，把事情辦好就好，至於細節要等與台辦會面談後才知道。

媒體問陸方扣留大進滿八八號採行政罰而非刑事罰，將處人民幣20萬多元罰款，是否太貴？林炳坤等人說「大陸已經算是很有善意」。許姓船東說，金額不是他們能夠決定的，人可以平安回來就好，以後到金門海域捕魚會更小心一點。

林炳坤說，原本預計三個月內將滯留大陸的洪姓船長及漁船領回，未料兩岸關係緊張，中間橫生許多枝節，海基會、海協會與對岸沒有溝通管道，光靠民間團體居中調解，協商過程縛手綁腳，因此多拖了一個月。

陳雙全透露，如果談得順利，最快今天辦完手續、繳清罰款，洪姓船長及大進滿八八號便透過外海接駁，由晉江圍頭港啟航返回澎湖，他們會循小三通返回金門轉澎湖。

大進滿八八號今年7月初在大陸伏季休漁期間，在金門海域遭大陸海警扣押人船，林炳坤說，此事件警示台灣漁民在對岸伏季休漁期間，絕對不能擅闖領海捕撈，漁民在海上作業那麼久，應該十分清楚領海界限，「若休漁期間我們去捕魚沒事，對岸漁民卻不能捕，對他們也不公平」。

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