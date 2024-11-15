賀魯比歐成美準國務卿 賴清德貼4年前會晤照

美國總統當選人川普13日任命參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，賴清德總統透過Ｘ恭賀魯比歐，也分享他在2020年當選副總統後訪美時，與魯比歐會晤的照片。（取自X@賴清德）

美國總統當選人川普13日任命參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿 ，中華民國賴清德 總統昨天在社群平台Ｘ發文表示，誠摯恭賀魯比歐的國務卿任命，感謝魯比歐對台灣的堅定支持以及努力不懈捍衛全球自由與人權價值。他期待進一步推進台美關係，以促進和平與繁榮。

此外，在魯比歐X平台的貼文，賴清德也在底下回覆，台灣期待與美方強化夥伴關係，提升台美共同對自由、繁榮印太區域的努力。

魯比歐被任命為川普新政府國務卿，台灣朝野多認為，魯比歐過去友台色彩鮮明、對中立場強硬。賴清德透過Ｘ恭賀魯比歐，也分享他在2020年當選副總統後訪美時，與魯比歐會晤的照片。賴清德當時是以民間人士身分受邀參加「國家祈禱早餐會」，並在訪美過程中與魯比歐會面。

回顧2020年，時任總統蔡英文搭配賴清德，成功爭取連任，當時賴清德作為候任副總統，第一個涉外行程，就是同年2月出訪美國，陪同他的正是後來成為駐美代表的蕭美琴。他們以「民間人士」身份，受邀參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。

賴清德也在訪問過程中，與當時被視為台灣長期友人的共和黨籍參議員盧比歐見面，事後盧比歐、賴清德雙方皆透過社群媒體發表兩人會談照片，表示在會議中談及增強台美關係及台灣參與世界組織的議題，賴清德也感謝盧比歐長期為台灣發聲。

盧比歐長期挺台形象鮮明，過去曾公開支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定，為台灣發聲。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，盧比歐自2018年始，即對中國大陸抱持相當保守態度，預期未來任國務卿後將繼續堅守其挺台、反共意志，於此前提，「作為第一島鏈的台灣，就會是美國國家利益最核心一環」，可以期待盧比歐將會創造更多台美雙邊交流、雙贏的國防結構等機會，「整體來看，台灣可能會比過去取得更多來自國務院的關注」。

另外值得注意的是，賴清德2020年出訪，是我國首次副總統級別進入華府 ，為台美斷交40年以後，層級最高的台灣官員訪問華府，在當時被視為是台美關係的重大突破。當時行程安排，雖然走訪國際事務智庫、僑界等拜會，整體仍然維持一貫「低調」、「謹慎」，比照過去台美官員交流模式與默契。