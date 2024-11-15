我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

引述台國安官員說法 路透：台未對川普政府提軍購新清單

台灣新聞組／綜合15日電
金融時報日前報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。(路透)
金融時報日前報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。(路透)

路透14日引述多位台灣國安高層官員報導，台灣並未向即將於明年1月上台的美國川普新政府提出新軍購案的具體清單，但歡迎各界對如何強化台灣整體防衛能力提供建議。

熟悉台灣政府想法的人士先前對路透說，台灣可能在川普新政府上台初期對美國提出新的大規模軍購案，以展現台灣方面認真看待川普提到台灣應付美方「保護費」的言論。

金融時報本周稍早報導，台灣正在考慮從美國購買神盾艦、F-35戰機等大批武器，總值逾150億美元，以顯示對自我防禦的承諾。

一名要求匿名以便坦率發言的台灣資深安全官員在台北告訴路透記者，「目前我們還沒列出任何這樣的具體清單，但我們歡迎各方提出建議，其中最重要的是如何提高自我防衛能力」。這名官員說，「台灣很願意與所有志同道合夥伴，進一步商討如何繼續加強台灣的防禦能力，尤其是美國」。

美國是台灣最大的武器供應國，但美方尚未交貨的訂單總值約達200億美元，10月則宣布近20億美元的飛彈系統訂單。

前述匿名官員還說，自民進黨2016年執政以來，台灣的國防預算支出直線上升，至今年增長的幅度達80.47%，「我們對自衛的承諾只會變得更強，而非更弱」。

另一位匿名台灣國安官員表示，台灣政府定期和美國主要政黨及智庫，就台灣現有的軍事軟硬體，是否足以有效對抗中國大陸的任何攻擊進行討論。

台國安人士指出，台美在軍事安全領域一直都有例行性、滾動式的常規對話機制，從2016年川普政府、2020年拜登政府，再到川普即將上台，台灣很珍惜與美國民主、共和兩黨的高度緊密協調默契；在安全上與川普、拜登兩任政府都有非常緊密合作，且雙方對於台灣該如何強韌自我防衛能力，都有溝通管道與商議機制。

國安人士指出，面對新的地緣政治，強化威懾力是避免下一個危機的關鍵，美方不論拜登或川普政府也有共同認識，也就是台灣必須加強國防的投資預算與準備，而台灣對於強化自我防衛的決心非常強烈，不會改變。

國安人士說，因應台灣在地緣政治上的新型態軍事威脅，特別是混合式威脅、灰色地帶衝突，若是採ＧＤＰ來衡量，並非一項好的方式，而是應從傳統軍事威脅、新型態威脅等，進而建構所需的防衛能力，例如，強化不對稱戰力，這部分台美間均有密切討論與協調。

川普 拜登 預算

上一則

「我們有晶片」 川普2.0高關稅？ 央行總裁：誰付費很難說

下一則

台灣續留美匯率操縱「觀察名單」 一窺美財政部對台灣的描述

延伸閱讀

拜登外交絕唱 出訪秘魯、巴西遭評「跛腳鴨」

拜登外交絕唱 出訪秘魯、巴西遭評「跛腳鴨」
川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%

川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%
面對川普威壓 兩岸和諧可釜底抽薪

面對川普威壓 兩岸和諧可釜底抽薪
憂川普高關稅 台央行總裁：誰付費很難說

憂川普高關稅 台央行總裁：誰付費很難說

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右），與宜蘭羅東博愛醫院創辦人家族的女孩結婚，受到外界高度關注。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑