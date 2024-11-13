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恒泰豐新董座控前董座 設立山寨版鼎泰豐

記者林海／台北13日電

北京鼎泰豐經營爭議未解，北京恒泰豐日前改選董事，新任董事長林禮宏昨指控，前董事長韓家宸在大陸設立山寨版鼎泰豐「劉家宴」，侵占公司資產，更涉及背信，將在北京對韓家宸提出法律訴訟；韓家宸也發出聲明反控，雙方爭端愈演愈烈。

韓家宸與鼎泰豐董事長楊紀華、股市名人孫鐵漢20年前共同成立北京巨人，並下設北京恒泰豐，取得鼎泰豐授權後，在大陸華北地區經營鼎泰豐，但因股東內訌，北京恒泰豐8月底宣布結束華北14家鼎泰豐營業，楊紀華也已將北京巨人持股出售給孫鐵漢。

林禮宏指控，韓家宸與北京恒泰豐前總經理楊炳坤、高奇公司大股東利旭恒設立劉家宴，將大陸華北包含北京、西安的五家鼎泰豐直接改為劉家宴，菜品也有80%抄襲鼎泰豐，除裝潢、設備與工作人員外，連員工制服都未改。

北京恒泰豐指出，沒有直接證據證明劉家宴與韓家宸有關，但利旭恒是之前華北鼎泰豐的設計師，因此合理懷疑韓家宸違反競業條款。

面對指控，韓家宸發出聲明反控，林禮宏自稱恒泰豐董事長，未經過權力機關認定或司法機關合法手續。韓家宸更說，鼎泰豐已公告終止授權，如果「有人山寨鼎泰豐，也與北京恒泰豐無關，應由鼎泰豐自己處理」。

而對於近期紛爭，以及可能遭山寨一事，鼎泰豐則僅低調回應，「有掌握，持續了解中」。

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