台積停供大陸AI晶片影響5-8%營收 先進製程代工漲價或可補

美國祭出對中國大陸新一波半導體禁令，台積電遭波及，外資普遍預期衝擊有限。（路透）

針對美國商務部發函台積電 ，要求即日起停止供應中國大陸客戶應用於人工智慧（AI ）的7奈米製程或更先進的高階晶片 ，集邦科技昨天發布報告指出，這項禁令將衝擊中國AI產業發展前景，影響台積電營收約5%至8%，但有外資評估台積電可透過調漲先進製程晶圓代工價格，影響程度可能更低。

集邦指出，台積電前3季先進製程占比67%，已成為其主要營收來源。不過，台積大部分7奈米以下製程主要客戶皆為歐美系及台系，即使相關禁令發酵，可能流失部分中國客戶，但預期可透過其他客戶彌補，對其先進製程產能利用率的影響有限。

此外，集邦表示，台積電去年全年和今年前3季來自中國的營收占比11%至13%，若這次先進製程審查擴大或有客戶遭列入實體清單，影響中國AI相關IC設計公司、IP公司，甚至第三方設計服務或其他在台積先進製程開案、流片及量產生意，預估可能影響台積整體5%至8%的營收表現，但因全球AI晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電營收中，來自中國雲端AI半導體的收入占比僅約1%；此外，中國的雲端服務提供客戶仍可透過其他途徑進口美國晶片供應商的產品，如輝達（Nvidia）的H20和英特爾的Gaudi 3等，此事件對台積電的潛在影響應也極為有限，仍維持台積電「優於大盤」評級。

花旗半導體產業分析師陳佳儀也說，統計整體中國客戶僅占台積電營收貢獻約11%，且多為智慧型手機與加密貨幣晶片等非AI應用。隨著對高效能運算晶片向中國出口的進一步管制，部分訂單可能轉向受管控的晶片，如輝達的H20等，對台積電而言，仍將帶來正面效益。因此仍對台積電長線前景保持樂觀，並預期明年將迎來更強勁的增長動能，重申對台積電的「買進」評級。