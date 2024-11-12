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藍委：川普立場 勢必比4年前更「簡單粗暴」

台灣新聞組／台北12日電
李彥秀認為，重返白宮的川普在立場上勢必比四年前更為「簡單粗暴」。（本報資料照片）
李彥秀認為，重返白宮的川普在立場上勢必比四年前更為「簡單粗暴」。（本報資料照片）

美國總統當選人川普表示，不會邀請前國務卿龐培歐和曾任駐聯合國大使的海理入閣。國民黨立委李彥秀表示，此結果不令人意外，從龐培歐與海理早早被拒於川普新團隊外，充分反映川普「忠誠至上」、「美國優先」、「愛恨分明」的政治哲學，這不僅是川普的用人邏輯，更是美國未來四年主要的外交走向。

李彥秀認為，重返白宮的川普在立場上勢必比4年前更為「簡單粗暴」，不僅是龐培歐與海理，包括台灣在內的美國友邦，都必須快速適應進化後的「川普2.0」。

民眾黨立委林國成也認為，中美台三角關係勢必要重新檢視、規畫，提醒民進黨不要一味地報喜不報憂、欺騙台灣人民，「如果美國做出不利台灣的事情，到時候就會措手不及；未雨綢繆非常重要。」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，無法評論美國新任總統未來的人事布局，不論世界各國的政局有所更迭，都不會影響台灣被各國肯定與需求的重要性。

政大外交系教授黃奎博表示，民進黨政府積極邀請川普前朝官員訪台，未必不知道他們與川普間的恩怨情仇，但一方面押寶、賭一把，二方面以此大內宣營造美國大力抗中保台的印象，有利內部政治操作。

政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，以共和黨在參議院、眾議院也可能多數情況下，建制派都已被川普弱化或完全馴服，他想做什麼大概都可做得到，也沒人敢挑戰，未來內閣是否會跟著川普想法走值得觀察。他說，好幾位挺台的共和黨議員這次雖有連任，但看這次川普汙名化稱台灣是「晶片小偷」時，會不會沒人敢出面幫台灣講話？這是大家比較擔憂的。

有外媒指出，川普的發文顯示出「忠誠度」在川普2.0的人事安排的重要性。但國安會前副秘書長楊永明認為，忠誠度只是表面說法，主要是川普藉此懲罰這些曾經不忠誠卻又唯利是圖、見風轉舵的政客，同時阻擋一些不斷運作、放話、造勢的人，避免影響川普考量人選的決策過程。

清大兼任助理教授何志勇則指出，川普公開拒絕龐培歐入閣，理由眾說紛紜，實情恐怕只有當事人知道，但是否也同時對外傳達了訊息：川普第一任期「抗中保台」的戰略方針將不復存在？值得關注。

川普 龐培歐 民進黨

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