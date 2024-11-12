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曹興誠被懲獨 控國台辦涉恐嚇 提告宋濤、陳斌華

記者黃婉婷／台北12日電
前聯電董事長曹興誠（左三）大動作舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴。（記者黃婉婷／攝影）
前聯電董事長曹興誠（左三）大動作舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴。（記者黃婉婷／攝影）

前聯電董事長曹興誠、民進黨立委沈伯洋上月被中國大陸國台辦列入懲獨名單，曹昨天大動作舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，指控兩人違反中華民國「刑法」第305條「恐嚇危害安全罪」，昨天委請律師至台北地院提告。

北京當局近年加大懲獨力道，今年更頒布「懲治台獨22條」，10月14日圍台軍演當天，將曹、沈及其所屬民防組織黑熊學院列為「台獨頑固分子」，威脅限制出行、企業經營、監禁、殺害等措施，引發各界熱議。

曹興誠則組成律師團，包括鄭文龍、劉繼蔚、黃思維，自訴狀中指出，中國懲治台獨分子22條意見具隨意性與不確定性，適用標準模糊，制裁措施涵蓋從生命、自由到財產，試圖透過模糊的台獨定義，尤其是利用「域外管轄」、「不受追訴時效限制」、「缺席審判」等無邊界的「長臂管轄」，在國際擴展威脅手段，全面打壓台灣人民。

自訴狀中強調，懲治台獨分子22條意見不僅違反台灣法律，亦公然違反國際關係基本原則及國際法中對自決權與人權的保障。

曹興誠會中指出秀出中華民國護照，自證國民身分，他批評，中共破壞台海和平穩定，透過軍機艦侵門踏戶，他現在已經放棄新加坡國籍，重新拿回中華民國護照2年，當然有義務維護台灣民主、主權，反對中共侵略。至於控訴後的法律結果，他則認為是另一回事，但必須表達中國無權恐嚇。

對於台灣是否對大陸官員有管轄權、曹是否有因威脅而心生恐懼，律師鄭文龍指出，陳斌華是透過國台辦記者會傳播，曹興誠在台灣看到後還是會怕，即構成「刑法」中的「恐嚇危害安全罪」，據最高法院見解，台灣法院對此種案件有管轄權。他說，將至台北地方法院遞自訴狀，若兩人沒有到案，即可發布通緝。

中華民國 中共 新加坡

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