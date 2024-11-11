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新聞評論／川普公開拒絕龐培歐入閣 賴清德政府又押錯寶？

轉載自聯合新聞網「重磅快評」

美國總統當選人川普「You're fired」金句再現，無預警宣布前國務卿龐培歐、前駐聯合國大使海理不會入閣，針對特定人士「舉紅牌」，十足「川普風格」。不過，台北賴清德政府上任後，龐培歐、海理曾先後受邀訪台，兩人都公開頌揚賴清德總統，如今看到兩人紅牌在身，民進黨政府是否後悔再度選前「押錯寶」？

川普重返白宮，明年1月前要籌組新政府，「川普2.0」人事猜測名單滿天飛，但川普不按牌理出牌，起手式除了宣布首位女性白宮幕僚長，接著就公布出局名單。政治網站Politico報導，此事顯示川普第二任更重視忠誠度，龐培歐及海理選前都支持川普，但兩人表忠的時間卻晚於其他人，讓川普點滴在心頭。

號稱「最挺台國務卿」龐培歐的出局最受台灣關注。根據美媒報導，龐培歐在烏克蘭的利益與川普政策矛盾，甚至一度考慮與川普競爭黨內初選，種種行徑都踩到川普紅線。Politico還引述消息人士說法指出，龐培歐有意擔任國防部長且已多方運作，但川普的兒子小唐納．川普和極右派評論員卡爾森都強烈反對，不久後，川普就貼文開門見山宣布龐培歐出局。

川普第二任不必再歷經磨合，未來四年「完全執政、完全川普」。如果川普閣員名單是向天下徵才「我需要什麼人」，出局名單則是對世人宣示「我討厭什麼人」。川普「讓美國再次偉大」團隊需要的是忠誠川粉，如果還有人不明白川普的愛恨分明，看看龐培歐、海理的下場就更清楚了。

值得注意的是，賴政府五二○上台後，賴清德總統隔天下午就在總統府接見龐培歐訪問團，龐培歐大加稱讚賴清德「新兩國論」就職演說；海理則在今年8月訪台，並肯定賴總統的「抗中保台」。龐培歐、海理「反中友台」旗幟鮮明，但兩人現在共和黨陣營內被歸為「新保守派」，甚至被逐出白宮大門，許多人擔心波及台灣，「愛台」是否變「礙台」？

川普上任後對外路線預料仍將強化制衡「CRINK」（中國、俄羅斯、伊朗、北韓的縮寫），對台灣要求提高國防預算「保護費」，儘管賴政府外交政策「跟著美國走」，但民進黨過去熟悉的川普管道已重新洗牌，川普政府未來在軍事國防的政策比重恐取代龐培歐時期的外交手段。川普狂潮席捲全球，賴政府對川普2.0的不確定性，無疑是美中台三角競合的最大變數。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

川普 龐培歐 賴清德

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