川普2.0 紐時：台灣想要取得美國支持 得付出更高代價

川普再度入主白宮，巴隆金融周刊認為，與台灣相關的地緣政治風險將成為最大潛在威脅；紐約時報也分析，台灣現在要取得美國支持的代價，可能更高了。(路透)

巴隆金融周刊（Barron's）分析，美國總統當選人川普 再度入主白宮，對半導體等科技業大致有利，與台灣相關的地緣政治風險則成為最大潛在威脅。紐約時報也分析，台灣現在要取得美國支持的代價，可能更高了，台北當局可能會從川普處理烏克蘭戰爭的方式，判讀他對台灣態度的可能轉變。

紐時分析，台灣當局迅速否認總統賴清德正尋求與川普通電話的報導，顯示台灣正準備迎接與川普之間更脆弱、甚至是具考驗的關係，川普對於台灣軍事支出與半導體產業的抱怨，將加重台灣加碼採購美國軍武、並擴大投資在美國建廠的壓力。若川普履行對進口產品全面加徵關稅的承諾，也將衝擊台灣貿易。

巴隆指出，川普和共和黨主張鬆綁監管，因此在「川普2.0」之下，科技巨人的反托辣斯威脅將減輕，儘管川普挑選的副總統范斯支持加強監管反競爭行為，但整體而言，大型科技公司在川普2.0時代可望更容易敲定併購協議。

在AI 和晶片 領域，川普已矢言大砍沉重的監管規定，對小型AI新創公司是好消息，而川普承諾放寬能源業監管，也有助於美國加速布建AI資料中心。

川普可能以AI已成國安議題為由，把核能與AI基建視為優先，興建核子反應爐以連結資料中心的計畫會更輕易過關，對輝達等AI資料中心概念股、及核能發電相關個股，都是利多。

拜登政府的晶片法（Chips Act）則面臨重大調整。川普近月來曾數度批評「晶片法」，並揚言他可能對進口晶片課徵關稅。輝達的AI晶片及硬體系統在亞洲製造，但產品仍供不應求，應能把增加的成本藉由調漲價格轉嫁給客戶。川普明年上台後若調整晶片出口政策，更容易銷往中東，也有望嘉惠輝達。

巴隆指出，川普對台政策是科技產業和整個美國經濟所面臨的最大風險。他已表示，台灣應付錢換取美國協助保衛台灣，並批評台灣偷走美國的晶片生意。