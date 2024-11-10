川普勝選台賀電亞洲最慢 前綠委羅致政：在等什麼？

台灣勵志協會9日舉行「美國大選後的地緣政治及區域情勢」座談會，由匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南（右一）主持，清華大學社研所教授陳明祺（右二）、國策研究院資深顧問羅致政（左三）、遠景基金會執行長賴怡忠（左二）等人與談。（中央社）

台灣勵志協會昨天舉行「美國大選 後的地緣政治及區域情勢」座談會，針對川普 曾拋出台灣應付「保護費」說法，國策研究院資深顧問、前民進黨立委羅致政表示，川普的美國優先說穿了就是國家利益，川普既然拋出保護費說法，那就來談，台灣開清單，看美國賣不賣，這是危機也是轉機。他也批評，這次總統府或外交部賀電是亞洲最慢，到底在等什麼？

台北中國時報報導，羅致政出席「美國大選選後座談會」分析美國未來外交走向表示，大國競爭是必然本質，美中必然競爭，但衝突只是工具跟手段。而川普靠經濟政見勝選，因此未來經濟一定是內政重中之重，美國外交跟軍事最終還是要轉變成其自身經濟利益。

羅致政批評，台灣外交還要做得更細膩，這次川普勝選，賴清德 總統及外交部是亞洲國家最晚發賀電的，疑惑為何拖那麼晚？在等什麼？不衝第一也不必當最後一個。

另據中央社報導，對於川普時代外交走向，羅致政認為，全球將從單極體系邁向兩極體系，大國競爭格局絕對是趨勢，美中競爭格局是必然趨勢，但衝突只是工具與手段，中國領導人習近平的「太平洋夠大足以容下美中兩國」說法，就美國角度看，就是挑釁單極領導地位。

羅致政指出，川普是馬基維利式、現實主義式領導人，台美對話需要找出雙邊利益的重疊處，也就是所有議題都要轉譯成「共同利益」，川普才會聽得懂，例如要講台灣若是被中國併吞，將會如何傷害美國利益。