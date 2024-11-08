我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

賴清德出訪過境美國本土？ 拜川交接期「理想」不易成真

記者周佑政、鄭媁／台北即時報導
美選落幕，外界關注賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國。(聯合報系資料照片)
美選落幕，外界關注賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國。(聯合報系資料照片)

美選落幕，賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國，外交部長林佳龍7日表示，「目前沒有這樣的規畫」。據了解，國安外交團隊評估「最佳方案」是訪問友邦並過境美國本土，但因明年一月前正值美國新舊政權交接期，台灣的「理想」要成真並不容易。

總統府發言人郭雅慧表示，有關總統出訪規劃，如果有相關安排，總統府會適時向國人報告說明。

林佳龍答覆民眾黨立委林憶君質詢時表示，「元首外交」出訪很重要，外交部主要是協助總統府做好幕僚工作與行政作業，至於出訪地點時間，若有安排，總統府會對外公布。林憶君追問，賴總統出訪順便過境美國是否屬實？林佳龍表示，目前並沒有這樣的規畫，有的話會跟立委報告。

據了解，賴總統520就任後，國安外交團隊依往例，著手評估安排元首出訪友邦事宜，其中包括訪問中南美洲友邦，並過境美國本土，另外也也可能訪問南太平洋友邦，並順道過境夏威夷等幾項方案。不過，據指出，相關規劃都僅止於評估階段。

而今年8月，金融時報報導，部分美國官員私底下對賴清德感到緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為比前總統蔡英文更難預測。

對於外媒的「疑賴論」，賴總統9月初接受媒體專訪時「直球對決」駁斥，他表示，「不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了」，而對於是否規畫出訪，賴總統當時表示，在考量周邊情勢與地緣政治，目前沒有計畫出訪。

國安與外交團隊雖然在賴總統執政後，持續評估元首出訪；但據了解，賴政府認為，執政初期應以內政事務為主，因此出訪事宜也僅止於評估階段。熟悉外交事務的綠營人士則說，若出訪考量過境美國，由於今年適逢美國大選，確實也有較多需要考量的因素。

如今美選落幕，總統是否出訪再受到關注，據了解，國安外交團隊仍持續評估出訪事宜。綠營人士表示，對台灣來說，訪問中南美洲友邦並過境美國本土，當然是「最佳方案」，但川普明年一月就任前，美國正處於政權交接期，不論對台灣或美方勢必都會更審慎評估；而若訪問南太平洋友邦，過境夏威夷或關島，也是另一種途徑。

賴清德 夏威夷 美國大選

上一則

少女被改名「壞」 繼母為出氣「要她背著壞名成年」

下一則

經長：台積2奈米還不能海外生產 但先進製程遲早會過去

延伸閱讀

惠恕仁連任帛琉總統 賴清德表達誠摯祝賀

惠恕仁連任帛琉總統 賴清德表達誠摯祝賀
美學者：北京正密切關注川普這次接不接賴清德電話

美學者：北京正密切關注川普這次接不接賴清德電話
川普上任中美對抗更劇烈？台前國防副部長：中美皆避戰 兩岸將接觸

川普上任中美對抗更劇烈？台前國防副部長：中美皆避戰 兩岸將接觸
林佳龍：疑美論沒必要 「讓美國再次偉大」不能沒台灣

林佳龍：疑美論沒必要 「讓美國再次偉大」不能沒台灣

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
牧師黃春生貼出吳忠達和俄軍交戰的影片，只見吳忠達身後有一名烏克蘭戰友和戰車，不遠處傳來隆隆的槍砲聲，顯見戰況激烈。(取材自牧師黃春生臉書官網)

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…

2024-11-03 22:20
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人