賴清德出訪過境美國本土？ 拜川交接期「理想」不易成真

美選落幕，外界關注賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國。(聯合報系資料照片)

美選落幕，賴清德 總統是否出訪友邦順道過境美國，外交部長林佳龍7日表示，「目前沒有這樣的規畫」。據了解，國安外交團隊評估「最佳方案」是訪問友邦並過境美國本土，但因明年一月前正值美國新舊政權交接期，台灣的「理想」要成真並不容易。

總統府發言人郭雅慧表示，有關總統出訪規劃，如果有相關安排，總統府會適時向國人報告說明。

林佳龍答覆民眾黨立委林憶君質詢時表示，「元首外交」出訪很重要，外交部主要是協助總統府做好幕僚工作與行政作業，至於出訪地點時間，若有安排，總統府會對外公布。林憶君追問，賴總統出訪順便過境美國是否屬實？林佳龍表示，目前並沒有這樣的規畫，有的話會跟立委報告。

據了解，賴總統520就任後，國安外交團隊依往例，著手評估安排元首出訪友邦事宜，其中包括訪問中南美洲友邦，並過境美國本土，另外也也可能訪問南太平洋友邦，並順道過境夏威夷 等幾項方案。不過，據指出，相關規劃都僅止於評估階段。

而今年8月，金融時報報導，部分美國官員私底下對賴清德感到緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為比前總統蔡英文更難預測。

對於外媒的「疑賴論」，賴總統9月初接受媒體專訪時「直球對決」駁斥，他表示，「不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了」，而對於是否規畫出訪，賴總統當時表示，在考量周邊情勢與地緣政治，目前沒有計畫出訪。

國安與外交團隊雖然在賴總統執政後，持續評估元首出訪；但據了解，賴政府認為，執政初期應以內政事務為主，因此出訪事宜也僅止於評估階段。熟悉外交事務的綠營人士則說，若出訪考量過境美國，由於今年適逢美國大選 ，確實也有較多需要考量的因素。

如今美選落幕，總統是否出訪再受到關注，據了解，國安外交團隊仍持續評估出訪事宜。綠營人士表示，對台灣來說，訪問中南美洲友邦並過境美國本土，當然是「最佳方案」，但川普明年一月就任前，美國正處於政權交接期，不論對台灣或美方勢必都會更審慎評估；而若訪問南太平洋友邦，過境夏威夷或關島，也是另一種途徑。