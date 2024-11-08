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傳台積電與美國完成磋商 將獲數十億美元補助

編譯黃淑玲／綜合8日電
傳台積電將獲美國數十億美元補助。（路透）
傳台積電將獲美國數十億美元補助。（路透）

彭博資訊及路透6日引述知情人士報導，台積電與美國格芯已就具約束力的協議和美國政府完成磋商，為這兩家晶片製造商在美國的工廠取得數十億美元補助及貸款。對此，台積電、格芯和美國商務部均婉拒置評。

報導稱，獲補助的晶片製造商愈來愈擔心共和黨總統當選人川普明年1月就任後，恐終止相關補助。拜登政府也正盡快將依據「晶片法」的補助發出。

知情人士說，尚不清楚拜登政府何時將跟這些製造商簽正式合約，以及何時公布定案的補助及獎勵內容，但獎勵投資的金額，大致與今年稍早宣布的初期協議一致。對台積電的部分於4月宣布，包括66億美元（約台幣2146億元）補助款，加上最高50億美元（約台幣1625億元）的貸款，以協助台積電在亞利桑那州鳳凰城設立三座半導體工廠。

至於和格芯2月初步談定的補助內容為15億美元補助款，加上最高16億美元貸款，以支持格芯在紐約州馬爾他鎮擴廠，還有在佛蒙特州伯靈頓市擴大業務。

知情人士還說，這是拜登政府明年1月下台前，對晶片製造商提供的最後一波補助，美國國會最近已接獲商務部通知。除了台積電和格芯，還有至少一家製造商將獲得，但未能確定這家是否已完成磋商。

美國總統選戰期間，川普10月在全球最熱門播客節目「喬羅根體驗」批評晶片法「糟透了」，「我們花大錢給別人建晶片廠，這方法不對」，「只要把關稅調得夠高，他們就會自己來設廠」。

晶片 台積電 拜登

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