交保護費了？路透：華航將買20架客機 波音、空巴拆分40億訂單

圖為2023年4月一架華航飛機在桃園國際機場。(路透)

路透援引航空業消息人士報導，台灣最大民航業者中華航空即將簽訂一項總額可能達到40億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國航太 巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，此舉被視為台灣迫切以行動證明在新川普 時代下保持強韌的台美關係。

報導指出，華航正在評估購入波音777X與空巴A350-1000，以汰換10架波音777-300ER，同時因應未來載客量能增長。

消息人士告訴路透，華航可能會購入20架客機，並由波音與空巴平分訂單，同時貨機訂單仍懸而未決。而路透也描述，貨機訂單至少有一部分原因是受到美國總統選舉的背景所影響。

根據航空顧問公司Cirium Ascend估算交付價格，這筆交易在經過典型的行業折扣後，總額將接近40億美元。

華航回覆路透，公司將「根據市場需求與企業發展規畫機隊，並仔細研究相關技術與商業條件，以選擇最適合的機型」；不過消息人士也補充，最終決議仍取決於董事會。

路透指出，大型飛機採購案通常需要同時考量政治與商業因素，以台灣的國際處境而言更是如此。儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但美國仍是台灣最重要的盟友和軍武供應商。

再者，雖然川普首任表現強烈支持台灣，可是在這次競選中不時喊出令台灣不安的言論，比如台灣應該向美國交保護費、台灣偷走美國晶片 產業等等。

空巴與波音拒絕置評。