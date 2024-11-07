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賴賀勝選 川賴通話可能性不大 國安團隊：台海情勢短期不變

台灣新聞組／台北7日電
台面臨保護費 川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為賴清德總統（右）5月接見美眾院外交委員會主席麥考爾（左）。（圖／總統府提供）
台面臨保護費 川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為賴清德總統（右）5月接見美眾院外交委員會主席麥考爾（左）。（圖／總統府提供）

美國總統大選結果揭曉，賴清德總統昨透過新聞稿，代表台灣政府與人民祝賀美國總統選舉圓滿成功，也恭喜美國共和黨總統候選人川普及副總統候選人范斯當選，同時感謝拜登總統、賀錦麗副總統任內對台堅定支持；外界關注是否會有「川賴通話」？據了解，雖然台方積極爭取，但可能性並不大。

總統府發言人郭雅慧表示，多年來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；台方高度珍惜台美間長期友好關係，未來也會在既有基礎上，和美國新政府與國會攜手合作。

本報系聯合報報導，據了解，賴清德總統昨天下午召開國安高層會議，會中相關部會首長認為，必須密切關注未來川普新政府的國安外交團隊，以因應可能的美中台三邊關係發展；而國安外交團隊認為，美國「制中友台」的力道不會因為政權更迭有所改變。

這場會議歷時一個多小時，行政院、國安會、國防部、國安局、外交部、陸委會等國安外交團隊首長與會。國安官員表示，過去幾年美中關係不好，呈現激烈競爭格局，源頭就是川普過去執政時開啟的美中貿易戰；川普就任後，美中關係如何發展還需觀察，但美中競爭態勢不會改變。目前評估中方暫時不會有「大動作」，會先對美國政局以及川普「停看聽」，台海間的情勢在短期內也不會有太大波動。

針對川普「保護費、台灣搶走美國晶片生意」等說法，除了昨天國安高層會議，近期幾次國安相關會議中，國安團隊都認為必須密切關注川普新政府的國安外交及經貿相關人事及言行，以因應未來美國對台、美中台三邊關係的可能發展。

另據台北中國時報報導，川普2016年11月8日首次當選總統，當年12月2日就曾與台灣時任總統蔡英文通話10多分鐘，外界關注是否會再有「川賴通話」？對此，涉外人士引用當年促成者之一的前美國副國安顧問葉望輝談話表示，由於中國的反應遠超預期，川普事後不高興，並預言川普若再次當選「應該不會接那時台灣新總統的電話」。

報導指出，府方選前就透過各種管道，探尋兩黨候選人當選後的致賀方式，包括直接通話的可能性，但涉外人士認為「應該機會不大」。

外界關注是否會有「川賴通話」？涉外人士認為可能性並不大。(中央社)
外界關注是否會有「川賴通話」？涉外人士認為可能性並不大。(中央社)

川普 賴清德 美國總統大選

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