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新聞眼／川普較重單邊關係 賴政府須調整戰略迎接台美新局

記者 周佑政
共和黨總統候選人川普贏得勝選重返白宮，台灣民眾也高度關注，緊盯川普當選演說報導。(記者劉學聖／攝影)
共和黨總統候選人川普贏得勝選重返白宮，台灣民眾也高度關注，緊盯川普當選演說報導。(記者劉學聖／攝影)

美國總統當選人川普美國優先」立場鮮明，但川普已非首次執政，賴政府認為並非「不可預期」，未來川普政府挺台基本立場不會改變，但川普在意「公平」，台方應思考如何讓雙邊關係與貿易互利互益，可以預期逐漸提升國防能力及對美軍購預算是重要途徑之一。

據了解，從美國大選期間乃至選舉結果大致底定後，台國安團隊就曾針對美選及未來美國新政局進行沙盤推演。針對國人最關心的美中台關係及美國對台政策，國安團隊均認為美國兩黨不論誰執政，美中競爭的基本格局不致改變，美國對台政策也具有一致制性，除了將維持過去幾年來挺台路徑，美方在國防事務上會遵循「台灣關係法」及「六項保證」，持續提供台國防所需武器。

不過，由於川普「美國優先」的立場鮮明，且川普及其團隊高度重視貿易公平、透過關稅手段解決經貿問題，而台灣近年對美出口額不斷創新高，可以預期未來的川普新政府團隊勢必更加關切此一情況，甚至就此對台表達關切。

涉外人士表示，民進黨政府2016年執政後，台美關係是史上最好，而台美關係愈來愈緊密的重要時間點，其實就是在川普首次執政時期，當時美中貿易戰方興未艾，川普任內也通過「台灣旅行法」、「台北法案」等重要的友台法案；在對台軍售方面，川普任內更11度對台軍售，總額約6700億元台幣(約207億美元)，拜登政府上台後則是「維持」前政府政策，因此，川普再次擔任美國總統，美國挺台、友台的基本立場，台方無需擔憂。

不過，涉外人士坦言，在國安與美中台戰略上，川普的風格確實與屬於民主黨傳統建制派的前總統拜登略有不同，拜登重視盟邦，會聯合盟友制中，川普則較重視單邊關係，台灣必須思考在對美經貿、國防、產業合作等面向，提出新的整體戰略與論述。

川普 拜登 美國優先

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