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憂經濟影響 藍委：政府應籌謀應對 勿過度樂觀川普友台

台灣新聞組／台北7日電
美國總統大選由共和黨候選人川普勝選，國民黨立委楊瓊瓔表示，川普外交政策被認為偏向美國孤立、保護主義，她呼籲民進黨政府不要急著大內宣「台美關係一樣很好」，而是先重新全面審視「新台美關係」下的可能變革，步步為營。（本報資料照片）
美國總統大選由共和黨候選人川普勝選，國民黨立委楊瓊瓔表示，川普外交政策被認為偏向美國孤立、保護主義，她呼籲民進黨政府不要急著大內宣「台美關係一樣很好」，而是先重新全面審視「新台美關係」下的可能變革，步步為營。（本報資料照片）

美國前總統川普再度入主白宮，國民黨立委楊瓊瓔表示，或許美國「反中」氣氛會維持一貫，但「反中」不代表就會「友台」，川普「台灣交保護費、軍費增加到GDP 10%」等說法，政府應重視評估，盡速提出應對措施，不應過度樂觀認為川普一定「友台」。

立法院台美國會議員聯誼會副會長、民眾黨立委張啓楷認為，川普當選可能對台灣經濟產生衝擊，台灣去年對美國出口高達762億美元，市場占比為17.6%，政府必須提早沙盤推演，因應如何與美國進行貿易談判。

民進黨立委陳冠廷表示，台灣必須正視美國對台貿易逆差議題，積極採取相關措施，確保雙邊貿易更加平衡互利；他認同強化國防自主，台灣也願意持續增加國防預算，但要一次性大幅提升，必須確保美方具備足夠產能，這是循序漸進、互利共生過程。

國民黨立委王鴻薇說，川普選舉時說過「對台灣晶片課徵100%關稅、作為保護費；台灣國防預算太低，需增加至國內生產總額（GDP）10%；對全球開徵10%關稅」等言論，但不管是總統府、行政院不是不評論就是沒因應策略。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中也說，川普執政對台政策變數較大，但可以確定的是，川普對台收取「保護費」的說法，反映出川普希望台灣不能幻想「台灣有事美國一定幫助」的思維，想得到安全保障就必須付出相對代價，「使用者付費」的思想不只單指台灣，川普不會讓任何國家包括盟友「占美國便宜」，不要只想靠美國「保護傘」，從川普選前到選後的言行，賴政府須提早因應。

川普 預算 國民黨

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