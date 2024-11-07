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賴清德恭賀川普勝選 美國務卿熱門人選歐布萊恩轉發道謝

編譯徐榆涵／即時報導
賴清德發推文祝賀川普勝選後，川普時期的國安顧問歐布萊恩也轉發道謝。（路透）
賴清德發推文祝賀川普勝選後，川普時期的國安顧問歐布萊恩也轉發道謝。（路透）

美國前總統川普6日在大選中取得壓倒性勝利，將重返白宮，台總統賴清德晚間即在社群媒體X上發文祝賀川普勝選，而在川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）隨後也轉發推文，感謝賴總統對川普的祝賀。值得注意的是，美國媒體報導指歐布萊恩是川普的國務卿熱門人選之一。

賴清德6日晚間在X上英文表示，誠摯恭喜美國總統當選人川普勝選；他有信心，台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮。

立場友台的歐布萊恩隨後也轉發賴清德貼文，稱這對美國及其夥伴而言是個偉大的夜晚，感謝賴清德對川普的祝賀。

美國媒體Politico上月報導，歐布萊恩是川普第二任期的國務卿人選之一，並指歐布萊恩是川普第一任期時，4位國家安全顧問中唯一一位沒有與川普公開鬧翻的顧問。

歐布萊恩2018年至2019年間擔任川普的人質事務特使，赴瑞典營救因涉攻擊刑案遭起訴的美國饒舌歌手A$AP Rocky，讓A$AP Rocky雖遭瑞典法院定罪，卻僅需賠償毀損而免陷囹圄。

歐布萊恩在共和黨內被視為北大西洋公約組織（NATO）及烏克蘭的支持者，若他成為國務卿，將會受到歐洲及烏克蘭歡迎。

其他國務卿人選包括友台參議員盧比歐（MarcoRubio）及川普時代的駐日大使海格提（Bill Hagerty）等。

川普 賴清德 國務卿

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