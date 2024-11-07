林佳龍：疑美論沒必要 「讓美國再次偉大」不能沒台灣

外交部長林佳龍（右）7日赴立法院外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備詢。（取自國會頻道）

美國前總統川普將重返白宮，新政策是否衝擊台灣晶片 業，備受矚目。外交部長林佳龍今天表示，疑美論沒有必要，台美關係不只分享共同理念且是互利關係，「讓美國再次偉大」不能沒有台灣，如果沒有美台這種夥伴關係，美國也難再次偉大。

林佳龍今赴立法院外交及國防委員會報告「美國總統大選 後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備詢。

林佳龍在答覆民進黨立委陳冠廷質詢時指出，民主國家選舉競爭與政黨輪替是常態，都有變與不變，台美關係除了總統選舉，國會是觀察指標。截至目前，參議院這次有30幾位友台小組成員，九位面臨改選，目前已知有六位連任，所以相當穩定。眾議院方面，四位共同主席都順利連任，更增強台灣在國會支持力量。

至於台灣晶片是否會受影響？林佳龍表示，台美關係不只分享共同理念且是互利關係，在美台經濟整合非常深。台積電是國際化公司，外資占近七成，大家要了解在美國投資是互惠的，美國本身也要發展晶片產業，所以有人說是不是「台灣＋1」，從另個角度來講是「台灣＋N」。

林佳龍表示，台灣全球布局隨著供應鏈 重組更有韌性，因應未來國際政經變化，台美關係沒必要分化，北京不斷在操作疑美論，他認為是錯的且沒必要，也不會成功。

林佳龍表示，提升台灣的競爭優勢，技術深耕台灣，產線布局全球，供應鏈的重組有其趨勢，台灣如何因應趨勢來布局，並不是好像供應鏈要從台灣移出，這也是國力的擴張延伸，在資通訊、晶片產業上，「台灣的優勢是不能沒有台灣」。

林佳龍說，以半導體與晶片產業而言，台美關係是分工合作互補的關係，美國不會傷害自己，台灣的重要性已經跟美國晶片發展是融為一體，彼此利益一致的關係，在外交上是最重要的。