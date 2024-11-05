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台國安局長：不論誰當選美國總統 美會維持制中友台路線

記者林縉明／台北即時報導
美國總統大選正在開票當中，國安局長蔡明彥表示，不論誰當選美國總統，研判美國會維持制中友台路線。(聯合報系資料照片)
美國總統大選正在開票當中，國安局長蔡明彥表示，不論誰當選美國總統，研判美國會維持制中友台路線。(聯合報系資料照片)

美國總統大選正在開票中，結果備受關注，台灣國安局長蔡明彥今(6)天表示，現在不適合對任何結果預判、預測，但不論誰當選美國總統，目前研判對國際情勢、台美關係都是全新局面，兩岸政策認為會維持制中友台路線；接下來重點是美國政府交接過程，國安局會加強跟國際友人合作，交換相關情資。

針對美國選舉是否可能對台美關係產生變化，蔡明彥今天赴立法院備詢前受訪表示，整體而言不論誰當選美國總統，對國際情勢、台美關係是全新局面，台灣會持續跟美國現任政府維持戰略溝通，把重點放在重新對焦下階段台美合作重點議題，包括國防、經貿、供應鏈合作等，讓台美關係深化。

蔡明彥表示，接下來國安局重要工作是美國政府交接過程，加強跟國際友人合作交換相關情資，特別是中共政治意圖跟軍事動態，避免美國政府交接政權過程中共有任何借題發揮。

對於美國總統選舉是否中共有介入認知作戰，蔡明彥說，每個階段中共認知作戰都有重點議題操作，例如前陣子配合中共對台軍演，那段期間重點放在疑軍論，質疑台灣國軍跟相關海巡部隊沒能力應處相關軍演狀況。

美國總統選舉階段，國安局注意到中共訊息散播疑美論，質疑台美合作關係，以及美國對台軍售必要性，相關問題持續關注，避免爭議訊息影響跟盟友合作，維持純淨的輿論空間。

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