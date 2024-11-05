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台首艘國造二級作戰艦安龍 總統：開工未1年就有成果

記者王勇超、石秀華／高雄5日電
賴清德總統（左）昨參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍儀式，中信造船董事長韓碧祥一起合影。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左）昨參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍儀式，中信造船董事長韓碧祥一起合影。記者劉學聖／攝影

海軍輕型巡防艦的「防空型」原型艦去年11月開工，賴清德總統昨主持安龍典禮，他說，這是海軍首艘國造二級作戰艦艇，整合先進的偵搜、火炮、戰鬥管理系統，有更高的機動性，「海上防衛的戰力，會更全面更堅強」。

海軍說，輕型巡防艦原型艦是海軍與中信造船簽訂建造合約，將陸續依計畫節點執行防空型、反潛型的原型艦各1艘造艦、組裝及測試作業，預計2026年交艦，該型艦建造期程短，可快速獲得填補戰力，並搭配現行主作戰艦，強化聯合制海戰力。

據了解，此為海軍第1艘輕型巡防艦，賴總統特別出席安龍典禮，表達對國艦國造的重視；賴致詞說，前總統蔡英文去年11月中旬到高雄主持開工典禮，不到1年造艦工作就有具體成果，這代表國艦國造穩健進行，也向國際社會展現台灣落實國防自主的堅定信念。

輕型巡防艦「防空型」原型艦風光舉行安龍典禮，台船10月23日才交船給海軍的新型救難艦大武艦，卻被軍事迷發現近日開回台船船塢。台船不願發表說明，但據了解，上月底康芮颱風襲台，大武艦為防颱駛入船塢內，本周將按計畫開回左營軍港。

賴清德 蔡英文

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