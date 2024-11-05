兩岸緊張…馬英九再邀陸生訪台 奧運金牌馬龍楊倩同行

前總統馬英九再度邀請大陸學生訪台，奧運桌球「六金」得主馬龍（圖）也將同行，成最大亮點。（新華社）

馬英九 基金會執行長蕭旭岑昨宣布，前總統馬英九邀請大陸北京大學等七所師生共40人，於本月27日訪問台灣九天八夜，奧運桌球「六金王」馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人也在訪問團名單內，成為交流最大亮點。

陸委會副主委梁文傑回應，昨收到來函，政府對所有申請案件一視同仁，會按照一般流程審查。他提到，當前已有很多（大陸）學校的老師、學生陸續來台，這個團除了邀請者不太一樣以外，其他沒有什麼差別，審查程序與標準都是一樣的。但他也說，重要的是我方常常審查過了以後，大陸那邊反而不放人。

馬英九基金會去年曾邀請陸生訪台，今年二度邀請陸生訪台。蕭旭岑宣布，馬英九邀請大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學，共40名師生，於27日來台展開九天八夜訪問，與台灣六所大學交流。

去年馬英九基金會成功邀請奧運桌球金牌得主、退役「球后」丁寧，今年邀請到擁有六枚奧運桌球金牌的現役「六金王」馬龍，以及2020東京奧運 射擊冠軍楊倩，來台灣與同學切磋、互動。

馬龍能來台有三個原因，首先是「丁寧效應」。去年丁寧來台埋下兩岸青年交流的「善意種子」。其次，馬英九鍥而不舍希望大陸方能讓得來不易的善意種子「開花結果」。第三，賴政府陸委會、教育部 都持正面態度，是馬龍能來台原因。

蕭旭岑表示，在兩岸關係空前緊張，格外需要民間交流的時刻，大陸這幾所著名大學的同學來訪，實地與台灣的大學同學互動，傾聽台灣民眾心聲，了解台灣真實情況，有助於紓緩兩岸氣氛，傳達更多和平訊息，也符合賴清德總統上任後一直強調「希望兩岸健康有序交流」的理念。

蕭旭岑透露，去年基金會邀請陸生來台訪問，「前總統蔡英文任內的政府高層，事後也表達高度肯定」，認為對兩岸關係極為正向；他今年7月拜會陸委會主委邱垂正與教育部次長葉丙成，表達將再次邀請陸生，也獲得正面肯定。馬英九基金會昨天也同步向陸委會、教育部等單位送件，懇請政府盡速核准。

蕭旭岑表示，七所大陸大學的訪問團行程預計九天八夜，與台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等六所台灣大學交流；訪問團也將參訪台北市中山女高。

此次訪問團將安排陸生參訪日月潭等景點，讓大陸同學更加認識台灣歷史與景點之美。另外，基金會也將安排陸生體驗棒球活動，讓大陸同學們體驗台灣棒球文化。