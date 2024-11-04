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首批海馬斯多管火箭運抵台灣 台、美接裝訓練中

記者洪哲政／台北4日電
台灣陸軍向美採購的M142「海馬斯」多管火箭系統，第一批已運抵台灣。（路透資料照片）
台灣陸軍向美採購的M142「海馬斯」多管火箭系統，第一批已運抵台灣。（路透資料照片）

軍方權威管道證實，台陸軍對美採購的「遠程精準火力打擊系統」海馬斯（HIMARS）多管火箭，第一批已經抵達台灣，由陸軍10軍團58砲指部接裝、訓練。

陸軍司令部證實表示，此案刻由台、美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常。

陸軍以「轟雷專案」為名，建案對美採購遠程精準火力打擊系統，計編列325億2400萬元台幣(約10億1835萬美元)預算，採購29套簡稱海馬斯的M142高機動性多管火箭系統，其中包括864枚精準火箭、84枚戰術飛彈。按2025年國防預算案登載的接裝進度，陸軍今年計畫接裝11套海馬斯、戰術區域飛彈64枚、訓練模擬器兩套與附屬裝備。

預算案記載，陸軍建案採購海馬斯多管火箭，除為彌補兵力馳援外、離島及本島跨區增援時效不足外，希望以即時火力跨區增援為最佳方案，協助陸軍建立自主性的「遠距精準」、「快速機動」及「大面積殺傷」火力，以精確殺傷、摧毀及癱瘓登陸、著陸敵軍。

58砲指部本身已編制有一個雷霆2000多管火箭連，未來兩種多管火箭任務如何搭配？高階將領指出，陸軍建案時將海馬斯設定為防衛性武器，主要執行火力跨區增援，減少裝甲旅跨區機動，但海馬斯具源頭打擊能力，射程可達大陸東南沿海主要港口，因此須具備岸後戰力保存空間，10軍團所處中部縱深足以變換陣地；未來海馬斯負責遠程打擊、海上高價值目標擊，雷霆2000負責反登陸作戰24浬內火力供給，形成遠、中、近程火力打擊效果，提升重層防衛打擊戰力，創造國土防衛作戰有利態勢。

海馬斯多管火箭一個發射箱可攜帶6枚火箭彈或一枚MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。前者攜帶有導引或無導引的火箭，射程可達42公里；戰術區域飛彈射程則可達到300公里。

美國陸軍砲兵學校臉書粉絲頁日前主動披露國軍8月間赴當地接裝海馬斯的畫面，其中有國軍官兵、國旗與美軍合影。據權威管道指出，首批海馬斯多管火箭上月已運抵台灣，現正由10軍團58砲指部實施接裝。

海馬斯多管火箭彈的性能，與國造雷霆2000火箭系統相當，中科院建有「雷昇專案」研發ＭＫ66火箭彈與戰術飛彈，但尚未進入戰測或量產階段，也未列5年兵力整建計畫；海馬斯抵台換裝後，雷昇專案恐前途多舛。

美國之音報導，台灣預計未來幾年將從美國獲得幾種在烏克蘭經過戰場檢驗的武器。分析師說，在中國大陸軍事壓力日增時，這些武器將有助於增強台灣防禦和打擊能力。

路透報導，台灣和美國今年4月在西太平洋也低調進行了聯合演習，並未對外公開。

此外，日本產經新聞報導，相關人士透露，美國密西根州今年8月舉行的多國軍事演習中，台灣軍隊參與演習，且比去年擴大規模。

美國陸軍砲兵學校臉書粉絲頁披露，台陸軍8月間赴當地接裝海馬斯。但經台方關切，該篇...
美國陸軍砲兵學校臉書粉絲頁披露，台陸軍8月間赴當地接裝海馬斯。但經台方關切，該篇貼文已關閉。（圖／取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」）

預算 烏克蘭 密西根州

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