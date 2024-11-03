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劉德華被批 作家諷綠：昔邀當金馬嘉賓 今變臉比翻書快

記者楊德宜／台北3日電
民進黨立委王定宇質疑天王劉德華（圖）是媚共藝人，作家「漂浪島嶼」表示，怎麼變臉比翻書快，過去請來當金馬嘉賓，現在趕走批媚共藝人。（圖／民眾提供）
民進黨立委王定宇質疑天王劉德華（圖）是媚共藝人，作家「漂浪島嶼」表示，怎麼變臉比翻書快，過去請來當金馬嘉賓，現在趕走批媚共藝人。（圖／民眾提供）

民進黨立委王定宇質疑天王劉德華是媚共藝人，被陸委會主委邱垂正「打臉」，他改口說劉德華媚不媚共，「他們國家的事情，我們尊重」。作家「漂浪島嶼」在臉書表示，有時候不理解，怎麼變臉比翻書快，過去請來當金馬嘉賓，現在趕走批媚共藝人。

邱垂正1日表示，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台，劉德華沒有傷害台灣的言論，因此依程序同意。後來王定宇受訪時說，公共安全議題就是公共安全議題，所以先把政治認同放下，至於劉德華媚不媚共，「他們國家的事情，我們尊重」。

「漂浪島嶼」表示，如果擔任中國影協副主席，就要田沒溝水不流，拒聽拒看拒入境。其實副主席不只一位，共有于冬、王健兒、尹紅、鄧光輝、劉德華、吳京、張冀、郭帆、黃渤、黃曉明、傅若清、霍廷霄等明星。有魄力就嚴禁上述明星入台，影視作品不許在台播出，民眾不得購買觀看，查獲即法辦，以免受到媚共毒素影響。

「漂浪島嶼」表示，台灣藝人、明星也該禁止赴中，巡迴演唱或是作品播放，忍辱大賺人民幣，全面作到抗中保台一邊一國，回到50年代思想嚴控的時代。

劉德華 黃曉明 臉書

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