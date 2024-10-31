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台救落海漁民 陸海警卻頻擾金門 海巡頂10級風驅趕

台灣新聞組／台北31日電
中國大陸海警船30日上午又出動4艘海警船侵擾金門限制水域，這已經是他們連續3天逼近台方水域，金門海巡隊立刻出動驅趕。（圖／金門海巡隊提供）
中國大陸海警船30日上午又出動4艘海警船侵擾金門限制水域，這已經是他們連續3天逼近台方水域，金門海巡隊立刻出動驅趕。（圖／金門海巡隊提供）

受康芮颱風影響，金門海域昨日陣風達10至11級，中國大陸啟動「大風召回」防颱警報，陸籍漁船就近返港避風，海警船卻連三天侵擾金門限制水域。海巡署長張忠龍向對岸喊話，強調台方連日援救大陸落海漁民和拋錨船隻，陸方卻不斷侵擾金門限制水域，呼籲陸方停止挑釁行為。

中國大陸海警船昨天上午再度現蹤，已是三天來的第三次，一樣派出四艘海警船侵擾金門限制水域，時間依然是2小時，海巡署金馬澎分署艦艇出海對應驅趕。

海巡署金馬澎分署表示，上午8時50分許，中國海警舷號14512、14609、14603、14602共四艘海警船分別自金門復興嶼、翟山西南、翟山東南及料羅南方航入金門限制水域；台方頂著強陣風，在風急浪高的惡劣海象下，調派四艘巡防艇一對一趨前應對，同時對海警船廣播告警，要求轉向離開。海警船約11時航出，歷時約2小時10分。

中國大陸貨輪鈺洲啟航號前晚在野柳近海失去動力待援，海巡署成功救出貨輪上17名陸籍船員。張忠龍也於昨日赴基隆慰勉有功人員，並向對岸喊話。

張忠龍說，海巡26日在馬祖連五天搜索，終於尋獲落海失蹤的陸籍漁工，前晚又在惡劣海象中，冒險搶救17名陸籍船員；反觀中國海警船連續侵擾，已加劇兩岸隔閡，嚴重撕裂兩地人民情感，無益兩岸對等交流，呼籲中國停止類似挑釁行為，確保海上航行安全與交通秩序。海巡署表示，將秉持不挑釁、不衝突原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。

大陸海警局則於昨日下午發布新聞稿表示，10月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

針對賴清德總統日前提出，台灣海巡未來七年將興建1000噸級以上大型艦船11艘，更有信心守護國土與海疆。大陸國台辦發言人朱鳳蓮在昨日例行記者會上稱，「台灣是中國的一部分，沒有所謂『國土與海疆』。」

賴清德

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