疑是華為「白手套」 台積暫停出貨2晶片開發商

日經亞洲報導，台積電已暫停對至少兩家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對中國大陸華為公司的出口管制。（美聯社）

日經亞洲引述消息人士報導，台積電 已暫停對至少兩家晶片 開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對中國大陸華為 公司的出口管制。而針對華為透過白手套下單台積電，經濟部官員表示將盤點台灣的實體清單，進行檢討，以落實出口管制。

日經亞洲指出，這兩家公司曾經下單生產使用台積電先進七奈米製程的晶片，由於訂單數量逐漸增加，引起台積電方面警覺。消息人士說，由於晶片開發商可利用層層非中國大陸實體來掩飾給晶片代工製造商的訂單，藉以繞過美國出口管制措施，因此可能難以發現。

美國出口管制措施禁止未取得出口許可，就使用含美國技術的晶片製造設備，替大陸客戶生產比14奈米更先進製程的晶片。美國也限制開發特定規格人工智慧（AI）晶片的大陸企業向台積電和南韓三星電子下訂單。

面對美國打壓，華為和大陸頂尖晶片製造商中芯國際攜手生產5G智慧型手機晶片，其製程技術相當於七奈米。中芯國際也是大陸最重要的AI晶片和解決方案供應商。對美國來說，這種進展凸顯其出口管制措施執行不夠徹底。

外媒報導，華為的人工智慧處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。算能科技則隸屬加密貨幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain）。民進黨立委沈伯洋昨在立法院經濟委員會質詢說，此事件凸顯對華為晶片禁用的監管困境，美國已經對華為實施制裁，台灣的實體清單是否與美國連動，華為、比特大陸這兩家公司是否在台灣實體清單？

經濟部長郭智輝表示，台積電是守法的國際公司，一定遵循相關法律，針對台積電晶片被發現在華為產品上面，台積電也有通報美國出口管制單位。經濟部貿易署長江文若說，貿易署每季都會與相關單位開會，檢討並更新台灣的實體清單，目前這兩家公司並未在台灣實體清單。

沈伯洋追問，經濟部是否能在下季盤點，將華為、比特大陸納入台灣實體清單，以保障台灣經濟安全？江文若允諾未來會進行相關盤點，近期剛完成這季台灣實體清單的檢討，下次盤點時間約是三個月以後。

台灣是參照國際間主要國家訂定實體清單，現有8000多家企業及個人列為台灣實體清單，這些企業及個人對國家安全是屬高風險。一旦列入台灣實體清單，台灣廠商出口任何貨品給實體清單的企業及個人，都須向貿易署申請輸出許可。